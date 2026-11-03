Cantabria y Asturias se suman a Atlantic Green Hub para impulsar el liderazgo medioambiental del Eje Atlántico

Acuerdo de adhesión de Cantabria y Galicia a la iniciativa Athlantic Green Hub - ACLIMA

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa Atlantic Green Hub, promovida por los clústeres de medio ambiente de Euskadi (Aclima-Basque Environment Cluster) y Galicia (Viratec-Clúster Galego de Solucions Ambientais e Economia Circular) para colaborar y consolidar la posición del Eje Atlántico como referente en el sector medioambiental, ha sumado este martes la adhesión de Cantabria y Asturias.

Los clústeres de las cuatro regiones de la zona norte de la Península se comprometen así a seguir trabajando conjuntamente para impulsar proyectos que contribuyan al fortalecimiento del sector ambiental, y que al mismo tiempo sean eje tractor de la transformación del resto de sectores y del posicionamiento de la macrorregión Atlántica en el nuevo escenario de la Transición Ecológica y la transformación industrial.

El Foro Empresarial de Desarrollo Sostenible y Energía de Cantabria y CAPA (Clúster del Agua del Principado de Asturias) han materializado su compromiso con la iniciativa Atlantic Green Hub en el marco de un evento que se ha celebrado, con clústeres y administraciones regionales, como parte del programa de DS Industry World Summit, que hasta el 5 de noviembre reúne en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) a empresas y personas expertas en descarbonización del consumo y eficiencia energética, industria circular y cleantech.

Las regiones que forman el eje atlántico "tienen todo lo necesario para ser referentes de la economía verde, que es el futuro, pero para liderar el futuro, tenemos que trabajar en colaboración", ha destacado el presidente de Aclima, José Luis Elejalde, que ha dado la bienvenida a las nuevas regiones que se suman a la iniciativa.

En este sentido, la presidenta de Viratec, Josefa de León, ha resaltado el "papel clave" que está llamado a jugar el sector ambiental en un futuro marcado por la economía circular y la descarbonización de la industria. "Tenemos una gran responsabilidad, pero también suficiente trayectoria y capacidad como para hacer frente a los retos, y más si aunamos esfuerzos", ha resaltado.

Las nuevas entidades en adherirse han expresado, por su parte, la "ilusión" de sumarse a un proyecto que permite "compartir conocimiento transversal y sectorial" y el diseño de "estrategias conjuntas". "Sumar esfuerzos nos va a permitir ser aún más referentes, y acompañar al resto de sectores productivos en una transformación hacia un futuro donde la transición ecológica es pieza clave de la competitividad económica e industrial", han resaltado.

ALIARSE PARA AVANZAR EN SOSTENIBILIDAD

Bajo el título de "Una alianza atlántica para la transformación sostenible de la industria", el evento de Atlantic Green Hub, en el que se ha formalizado la adhesión, ha reunido a clústeres y representantes institucionales del Eje Atlántico, incluyendo al director de Asuntos Europeos del Gobierno Vasco, Mikel Anton; el viceconsejero de Medio Ambiente de Gobierno vasco, Josu Bilbao Begoña, y el director general de Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria, Alberto Quijano Alonso.

Además, en el encuentro han participado también representantes de Aclima, Basque Environment Cluster, de la mano de su directora general, Olga Martín, y del Clúster Galego de Solucions Ambientais e Economia Circular, en concreto de la presidenta ejecutiva de Viratec, Josefa de León, así como el coordinador Foro Empresarial de Desarrollo Sostenible y Energía de Cantabria, Martín Silván, y el director gerente del Clúster del Agua del Principado de Asturias (CAPA), José Carlos Rubio Fernández.

En el encuentro se han explorado distintos aspectos de la "oportunidad Atlántica", la cooperación territorial y territorios referentes, así como el papel de los clústeres en esa alianza, y se ha resaltado el liderazgo y la capacidad del sector ambiental para traccionar la transformación del resto de sectores y construir una macrorregión Atlántica líder en el nuevo escenario de la transformación industrial.

El viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno vasco, Josu Bilbao, ha resaltado cómo el sector ambiental "está llamado a traccionar el crecimiento de todos los demás sectores económicos, acompañándolos en esta transición energética y descarbonización".

En este sentido, ha destacado que, "desde nuestra experiencia en Euskadi", es posible afirmar que "la transición avanza cuando pasa a incorporarse a las decisiones industriales, energéticas, económicas y territoriales y deja de ser una política exclusivamente ambiental".

"Tenemos resultados que demuestran que es posible avanzar creciendo económicamente y reduciendo, a la vez, los impactos ambientales", ha remarcado Bilbao, quien ha detallado además que "la siguiente etapa consiste en seguir acelerando la acción, facilitar la inversión y la innovación, reforzar la adaptación climática, y consolidar la transición ambiental y energética como una oportunidad de progreso y desarrollo".

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, EJE DE COMPETITIVIDAD

Impulsar el liderazgo medioambiental del Eje Atlántico es precisamente el objetivo de Atlantic Green Hub, que pone el acento en el potencial del sector medioambiental como motor de la transición ecológica de todas las empresas. Para ello, el acuerdo busca impulsar proyectos conjuntos que fortalezcan el desarrollo del sector y, al mismo, impulsen la competitividad en todos los sectores.

Así, la colaboración permitirá trabajar en compartir soluciones, generar alianzas y promover la consolidación de la región como un referente de un modelo productivo competitivo a la vez que respetuoso con el entorno.

De este modo, el convenio de colaboración, promovido por los clústeres de Euskadi y Galicia con el compromiso de trabajar en sumar nuevas adhesiones, y que ahora firman los clústeres de Cantabria y Asturias, quiere poner en valor las soluciones que impulsan las empresas de los clústeres "como aceleradoras de la transición ecológica de todos los sectores, además de como eje tractor de la competitividad de la región en un mercado cada vez más globalizado", han remarcado su promotores.

En esta línea, en septiembre de 2025 tuvo lugar un primer gran evento de la alianza, que reunió en Santiago de Compostela a instituciones, empresas y diversas entidades unidas por el interés conjunto de impulsar una industria más sostenible, y que puso sobre la mesa los retos y oportunidades compartidos por los diferentes territorios de la macrorregión Atlántica.