La capilla del cementerio de Bilbao acoge este domingo un recital de la pianista Yume Takasaki y el saxo Iñaki Bermúdez

Archivo - Yume Takasaki e Iñaki Bermúdez - SALA BBK - Archivo

BILBAO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La capilla del cementerio municipal de Bilbao acogerá este domingo a las 12.00 horas un concierto a cargo de la pianista japonesa Yume Takasaki junto al saxofonista vizcaíno Iñaki Bermúdez.

En una nota, el Ayuntamiento de Bilbao ha explicado que la actuación forma parte de la programación cultural anual organizada por Bilbao Zerbitzuak.

El concierto dará comienzo a mediodía y ambos músicos interpretarán "una cuidada selección de piezas que han trascendido generaciones y que siguen formando parte de la banda sonora universal de la música clásica", han apuntado desde el Consistorio.

El concierto, bajo el título "Munduko Kantuak", ofrecerá a los asistentes "una nueva oportunidad para disfrutar de la música en un entorno único, cargado de historia, arte y memoria", han agregado.

Precisamente, y tras sus anteriores actuaciones en el cementerio bilbaíno, ambos artistas regresan para compartir una nueva propuesta musical en la que el saxofón y el piano dialogarán a través de composiciones que han marcado la historia de la música clásica.

Según ha destacado el concejal delegado del Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, Álvaro Pérez Alonso, "la calidad artística de Bermúdez y Takasaki, junto al atractivo del programa que presentan, convierten esta cita en una propuesta cultural de gran interés para las personas aficionadas a la música y para quienes deseen acercarse a este espacio desde una perspectiva diferente".

El edil ha resaltado asimismo que "la complicidad artística que ambos han construido a lo largo de los años y su apuesta por acercar al público las grandes obras del repertorio clásico convierten cada una de sus actuaciones en una experiencia musical cuidada y cercana".

BIOGRAFÍAS

Natural de Sopela, el saxofonista ha desarrollado buena parte de su trayectoria entre España, Bélgica y Francia. Formado en centros superiores de música de Barcelona, Bruselas y París, compagina su actividad como solista con numerosos proyectos de música de cámara y ha obtenido reconocimientos en diferentes concursos internacionales.

Además, mantiene una intensa labor pedagógica como profesor invitado en conservatorios y encuentros especializados de distintos países.

Por su parte, Takasaki comenzó su formación musical a una edad temprana en su ciudad natal, Yokohama, y posteriormente amplió sus estudios en el Colegio de Música de Tokio y en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, donde se especializó en acompañamiento de piano y música de cámara.

Su actividad profesional la ha llevado a colaborar con agrupaciones y solistas en Francia y en el ámbito internacional.