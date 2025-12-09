Caritas Gipuzkoa inaugura en Errenteria Miriam Etxea, "un hogar" para mujeres en exclusión social

Rueda de prensa de Caritas Gipuzkoa. - CARITAS GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El obispo de San Sebastián, Fernando Prado, ha inaugurado este martes en el convento de las Agustinas de la localidad guipuzcoana de Errenteria Miriam Etxea, "un hogar" para mujeres que viven situaciones de desprotección y exlusión social.

El prelado donostiarra ha estado acompañado del vicario general, Mikel Aranguren, la comunidad de Agustinas, la dirección de Caritas Gipuzkoa y el equipo profesional y voluntario que atenderá el proyecto "nacido del deseo de cuidar y de abrir oportunidades".

Las primeras seis mujeres migrantes, de entre 30 y 45 años, han llegado este martes a Miriam Etxea. El obispo ha explicado que se trata de mujeres "sin permiso de residencia ni de trabajo, sin acceso a la sanidad, sin posibilidad de solicitar ayudas públicas y, en muchos casos, sin una red de protección mínima" y que, además, "han afrontado violencias de distinto tipo y han tenido que sostener su día a día en condiciones muy duras y en silencio".

En Miriam Etxea, cada mujer podrá empadronarse e iniciará un proceso "personalizado". El obispo ha explicado que este centro quiere ser un lugar donde "sentirse acogidas y acompañadas, y donde puedan reconstruir su vida con dignidad".