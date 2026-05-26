Carlos Boyero, Pilar Castro, Secun de la Rosa, o José Mari Bakero, en 'Korner. Kultura & Futbol Festibala' 2026 - KORNER FESTIBALA

SAN SEBASTIÁN, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El crítico de cine Carlos Boyero, los actores Pilar Castro y Secun de la Rosa o el exfutbolista José Mari Bakero serán algunos de los protagonistas de la novena edición de 'Korner. Kultura & Futbol Festibala', cuyo programa se desarrollará en diferentes espacios de Anoeta, Donostia Kultura y Chillida Leku entre el 1 y el 6 de junio.

Real Sociedad Fundazioa ha presentado este martes los detalles del festival de este año en una rueda de prensa con la presencia de Ainara Muga, responsable de proyectos de Real Sociedad Fundazioa, junto al nuevo director de Chillida Leku, Mikel Chillida, la corredora Maite Maiora y el periodista y escritor Mikel Reparaz.

En su intervención, Muga ha resaltado la "variada" programación de Korner Festibala, que en su nueva edición combina cine, fútbol, carreras de montaña y geopolítica buscando los vínculos entre el fútbol, la cultura y la sociedad.

Korner se celebrará en diferentes espacios de Anoeta, como el auditorio, donde se celebrarán varios encuentros, Chillida Leku o Ernest Lluch K.E. donde, además de disfrutar de una charla sobre la repercusión geopolítica de la inminente Copa del Mundo, se podrá disfrutar de una exposición sobre la historia de este campeonato.

El lunes día 1, para inaugurar la edición, los periodistas Anna Bosch, Emilio Domenech "Nanísimo" y Mikel Reparaz analizaran las consecuencias políticas del mundial en tierras norteamericanas y la figura de Donald Trump.

El jueves día 4 serán los componentes de Real Politik FC, un podcast resultado de la suma de los medios especializados Panenka y El Orden Mundial, los que se centrarán en estudiar la forma en la que la política se filtra en los estadios, en los vestuarios y en las gradas durante la máxima competición de las selecciones.

La Copa Mundial también será la protagonista de la exposición 'El mayor espectáculo del mundo', que se podrá visitar en Ernest Lluch hasta el día 18 de agosto. Según han explicado, en ella "se podrá disfrutar de un viaje por la historia de los mundiales recordando sus anécdotas más señaladas y su evolución a lo largo de los años".

DÍAS DE FÚTBOL Y BOYERO

El martes día 2 será el primer acercamiento al cine de esta edición de Korner Festibala con el homenaje a 'Días de Fútbol', una película que "marcó a toda una generación conquistando la taquilla y reuniendo a un elenco de actores y actrices inigualable", han apuntado. Su director y guionista David Serrano estará acompañado por dos de sus protagonistas, Pilar Castro y Secun de la Rosa.

Por otro lado, en Chillida Leku tendrá lugar el encuentro 'Carlos Boyero y Joxean Fernández, fútbol entre amigos', título que busca "transmitir la complicidad entre dos reconocidas figuras de la cultura, el crítico cinematográfico y el director de la Filmoteca Vasca". La conversación tendrá lugar después de la visita guiada por Chillida Leku el sábado día 6 de junio en el cierre de la edición.

En la sección 'Deporte Invitado', Korner Festibala se acercará el miércoles día 3 de junio a las carreras de montaña. Para ello, ha reunido a varios de los corredores y corredoras más importantes de esta disciplina: Sara Alonso, Malen Osa, Maite Maiora, Manu Merillas, Jokin Lizeaga y Ekain Larrea, quienes debatirán sobre la preparación que requiere y la exigencia física y mental de uno de los deportes más duros de la actualidad.

En esta edición de Korner Festibala el fútbol y la literatura estarán conectados con la presentación del libro 'Mi próxima parada' a cargo del exjugador José Mari Bakero en conversación con Ander Izagirre. En la charla Bakero estará arropado por sus antiguos compañeros y leyendas de la Real Sociedad.