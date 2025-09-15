El Casco Viejo de Bilbao acoge del 18 al 20 de septiembre la 42ª edición del mercado de gangas

BILBAO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Casco Viejo de Bilbao acogerá los días 18, 19 y 20 de septiembre la 42ª edicion del Ganga Market, el mercado de gangas más veterano de Euskadi, en el que más de un centenar de comercios sacarán a la calle artículos de fin de temporada a precios "muy reducidos", junto con algunas novedades de la colección otoño-invierno.

Organizado desde 2005 por la Asociación de Comercios, Hostelería y Empresas del Casco Viejo, Zazpi Kaleak, de Bilbao, este evento se ha consolidado como una "cita clave" para el pequeño comercio bilbaíno, que en dos ocasiones al año, al final del verano y del invierno, "libera 'stock' y acerca oportunidades únicas a la clientela", según han informado desde la asociación.

"El Ganga Market es mucho más que un 'outlet': es una fiesta del comercio local que atrae a cientos de personas a las Siete Calles. Es el reflejo de un Casco Viejo vivo, dinámico y con capacidad para reinventarse", según ha destacado la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Susana Alaguero.

Desde la asociación han señalado que los descuentos alcanzan el 50% de media, pero "en muchos casos alcanzarán el 80% y hasta el 90%". Moda, complementos, calzado, decoración, hogar, óptica, cosmética, librería, deportes o artesanía son algunos de los sectores que se sumarán a la iniciativa.

Alaguero ha subrayado, además, que el Ganga Market cumple una doble función, ya que, para el comercio es una "herramienta fundamental" que les permite liberar espacio y dar salida al género de la temporada anterior y, para la clientela, "es la ocasión perfecta para encontrar artículos de calidad a precios imbatibles".

El evento, que atrae a decenas de miles de visitantes de Bizkaia y territorios cercanos, ha sido pionero en Euskadi y ha marcado la evolución del modelo de ferias outlet y mercadillos comerciales.

Cada establecimiento participante estará identificado con la imagen del Ganga Market y todos los artículos expuestos cumplirán con la normativa de precios finales visibles.

"Nuestra meta es seguir fortaleciendo el Casco Viejo como un centro comercial único, con personalidad propia, donde tradición y modernidad conviven cada día", ha concluido Alaguero.