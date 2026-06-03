Casi 30.000 personas se registran en la nueva OPE de Osakidetza en el primer día de inscripciones

Los exámenes de esta segunda fase de la OPE se celebrarán entre los meses de octubre y noviembre - GOBIERNO VASCO

VITORIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza inició este pasado martes el proceso de inscripción en la segunda fase de la OPE 2023-2024-2025, en una primera jornada de presentación de solicitudes en la que 2.969 personas formalizaron su inscripción en esta nueva Oferta Pública de Empleo.

Destacan por el número de inscritos las categorías de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico, con 522 candidatos ya inscritos, lo que supone que ya han solicitado su participación en la nueva OPE más de la cuarta parte de inscritos que hubo en el anterior proceso selectivo de Osakidetza, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

En el caso de la segunda y tercera categoría con mayor número de inscritos en el primer día de plazo, Trabajador/a Social, con 281 solicitantes; y Auxiliar de Farmacia, con 219 personas inscritas, se produce una situación similar a la de Técnico de Radiodiagnóstico, ya que las cifras de personas inscritas en el primer día de plazo están en torno al 25% del total de los registrados en procesos selectivos anteriores de Osakidetza.

Los exámenes de esta segunda fase de la OPE se celebrarán entre los meses de octubre y noviembre. El proceso de inscripción de esta segunda fase se abrió este pasado martes, tras la publicación el día 1 de junio en el Boletín Oficial del País Vasco de las bases específicas.

NOVEDADES

El periodo de inscripción está habilitado en la web de Osakidetza del 2 al 29 de junio, hasta las 14.00 horas. Osakidetza pondrá a disposición de los candidatos la batería de preguntas correspondiente a la categoría en la que hayan formalizado su inscripción.

Una de las principales novedades de la nueva Oferta Publica de Empleo de Osakidetza es la realización de una única prueba tipo test, que aglutinará la parte teórica y la práctica (en caso de que la haya), junto con la posibilidad de conservar la nota durante los tres próximos años. Esta OPE ofertará 5.425 plazas para un total de 107 categorías profesionales distribuidas en tres fases.