Casi 49.000 turistas utilizaron en Euskadi alojamientos extrahoteleros en noviembre, el 35% apartamentos turísticos

BILBAO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 48.887 turistas pernoctaron en Euskadi el pasado mes de noviembre en alojamientos extrahoteleros -apartamentos turísticos, cámpines, alojamientos de turismo rural y albergues-, de los que el 34,95% lo hicieron en apartamentos turísticos y el 31,22% en albergues, según los datos provisionales publicados este viernes por el INE.

Tal y como se desprende de la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros realizada por el INE, más de dos tercios de las personas que visitaron Euskadi el pasado mes de noviembre y que no se alojaron en un hotel lo hicieron en un piso turístico o en un albergue. El 14,27%, 6.980 turistas, se alojaron en un campin y el 19,56%, 9.563 personas, prefirieron un alojamiento de turismo rural.

Respecto a los apartamentos turísticos, el INE ha detallado que 12.005 turistas fueron de nacionalidad española mientras que 5.087 fueron extranjeros. La estancia media de entre todos los visitantes fue de 3,43 días.

Además, se produjeron 58.664 pernoctaciones en los pisos turísticos vascos. El INE estima que, en el momento de la consulta, existían 6.350 plazas en 2.018 apartamentos con 406 personas empleadas. El grado de ocupación por plazas fue del 30,74%, elevándose al 39,53% los fines de semana.

En cuanto a los albergues, 9.465 visitantes fueron españoles mientras que 5.796 procedieron del extranjero. Su estancia media fue de un día y medio.

El total de pernoctaciones en albergues vascos fue de 22.883, con una estimación de 49 albergues abiertos en el mes de noviembre en Euskadi entre los que hubo disponibles 3.488 plazas. Así, el grado de ocupación por plazas fue del 21.87%, mientras que los fines de semana se elevó al 30,17%.

TURISMO RURAL, UNO DE CADA CINCO

Por otra parte, uno de cada cinco turistas que visitaron Euskadi en el mes de noviembre pernoctaron en alojamientos de turismo rural. El total fue de 9.563 personas, la mayoría españoles (8.046).

En estos alojamientos se produjeron 21.552 pernoctaciones con una estancia media de 2,25 días. El INE estima que en ese período había en Euskadi 3.963 plazas en 334 alojamientos rurales, de los que se ocupó un 18,04% de las plazas, situándose los fines de semana en un 36,85%.

Por último los cámpines vascos acogieron un total de 6.980 turistas durante el pasado mes de noviembre, más de la mitad extranjeros (52,38%).

El INE estima que en ese período existían 13 establecimientos de este tipo con capacidad para 8.024 plazas y 2.471 parcelas y 102 personas empleadas.