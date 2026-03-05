Casi cuatro décadas han pasado del último Atlético de Madrid-Real Sociedad en final copera

Archivo - Real Sociedad - Atlético de Madrid - Irina R.H. / AFP7 / Europapress - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Atlético de Madrid y Real Sociedad se verán las caras en la final de la Copa del Rey Mapfre 2025-26, prevista para el sábado 18 de abril a las 21.00 horas en La Cartuja (Sevilla), reeditando un único precedente entre ambos equipos con el título copero en juego, que se remonta a la temporada 1986-87 cuando los 'txuri-urdines' levantaron su segundo entorchado.

Casi cuatro décadas después han tenido que pasar para que Atlético de Madrid y Real Sociedad se vuelvan a encontrar en una final de Copa del Rey. Lejos queda aquel duelo del 27 de junio de 1987 en La Romareda, donde el cuadro donostiarra, dirigido por John Toshack, se impuso en la tanda de penaltis (6-4) a los rojiblancos, que tuvieron que igualar el partido durante los 90 minutos hasta por dos ocasiones. Un feo recuerdo para la entidad madrileña y que ahora los pupilos de Diego Pablo Simeone querrán vengar.

Para los colchoneros será la vigésima final de su historia, tercera en lo que va de siglo XXI, con la esperanza de conquistar su undécimo título. Mientras que la Real Sociedad tiene un recuerdo más reciente porque en la temporada 2019-20 --pero jugada en 2021 por la pandemia-- alzó su tercera Copa batiendo al Athletic Club con un gol de penalti de Mikel Oyarzabal.

Esta nueva final en tierras sevillanas será la novena para el conjunto 'txuri-urdin', que buscará levantar su cuarto título de Copa en un estadio que le trae buenos recuerdos de su último trofeo al respecto. Además, ahí tendrá 'Rino' Matarazzo la opción de constatar su figura como revulsiva tras su llegada a San Sebastián con la temporada ya iniciada.