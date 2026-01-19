Los casos de gripe caen un 32% y los ingresos hospitalarios se reducen un 28% en la última semana en Euskadi

Archivo - Una mujer recibe la vacuna de la gripe en Euskadi - OSAKIDETZA - Archivo

VITORIA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado un descenso del 31,98% en el número de casos de gripe y un 28,25% en el de ingresos hospitalarios por esta enfermedad en la semana del 12 al 18 de enero.

De esa forma, la incidencia de la gripe en Euskadi continua su tendencia a la estabilización y se sitúa en los 812,48 casos por 100.000 habitantes, según ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

Durante la semana pasada se produjeron 806 casos de gripe en Euskadi, lo que supone un descenso del 31,98% respecto a la semana precedente. En cuanto a los ingresos hospitalarios por virus gripal, se registraron 127 durante la pasada semana. Los ingresos hospitalarios fueron en su conjunto un 28,25% menos que la semana precedente.

En el caso de los ingresos en UCI, durante la semana pasada se han producido únicamente cinco ingresos frente a los ocho que se produjeron la semana previa, lo que supone un descenso del 37,5%.

El Departamento de Salud ha indicado que estos datos "consolidan el descenso continuado" durante las últimas dos semanas de casos de gripe en Euskadi, así como de ingresos hospitalarios y en UCI en Osakidetza.

Si se examinan las cifras actuales frente a las de el mismo periodo en la anterior campaña de gripe, en la que se produjeron 2.027 casos, el dato multiplica por dos veces y media los 806 casos registrados por Osakidetza durante la pasada semana. En el caso de los ingresos, en las mismas fechas se habían producido 211 frente a los 127 ingresos actuales.

ESTABILIZACIÓN EN LA INCIDENCIA

La incidencia del virus gripal en Euskadi se sitúa en 812, 48 casos por 100.000 habitantes, y se ha producido un incremento de 38 casos respecto a la semana anterior.

La ralentización progresiva del incremento de la incidencia, que esta semana es en torno a la mitad del de la semana precedente, es un indicador del descenso de la propagación del virus gripal en Euskadi, dado que este parámetro, al tratarse de un dato acumulado, tiende a incrementarse hasta que los casos de gripe llegan a cero.

Por territorios históricos Álava registra una incidencia de 946,34 casos, Bizkaia presenta 815,47 casos, y Gipuzkoa tiene 752,44 casos por 100.000 habitantes

El Departamento de Salud ha indicado que "todo indica que la tendencia descendente de los principales datos en torno a la gripe consolida la actual fase de descenso" en la propagación del virus gripal en Euskadi, que comenzó hace dos semanas, tras el fin de las festividades del periodo navideño.

Desde que dio inicio la actual campaña de gripe, se han registrado un total de 18.317 casos de gripe y se han llevado a cabo 2419 ingresos hospitalarios y 77 en UCI. Por otra parte, la ocupación en la red de hospitales de Osakidetza ha sido del 86,36 % durante la pasada semana.