CCOO cree que la modificación de la Ley de Empleo Público "consuma la ruptura de los consensos lingüísticos en Euskadi"

SAN SEBASTIÁN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha considerado la modificación de la Ley de Empleo Público Vasco sobre la exigencia de los perfiles lingüísticos en los procesos de oposiciones "consuma la ruptura de los consensos lingüísticos en Euskadi". A su juicio, prueba de ello es el hecho de que la modificación sea aprobada "con el voto de un único partido, frente al amplio y plural consenso que logró la Ley 10/1982 de Normalización del Uso del Euskera".

En opinión del sindicato, el PNV a"sume acríticamente las tesis de EH Bildu" ya que, "por vías diferentes, ambas buscan simplemente ampliar el número de perfiles lingüísticos exigido en las administraciones, acabando con los índices de obligado cumplimiento y, con ello, con los principios de progresividad y proporcionalidad en la exigencia de acreditación de la lengua".

CCOO considera que la modificación de la ley "rompe también con las propias posiciones que el PNV había mantenido históricamente respecto a los perfiles" y lo hace, además, "sin cumplir con el objetivo declarado de esta modificación, acabar con la supuesta inseguridad jurídica en la OPES".

El sindicato ha afirmado que "en lugar de garantizar la seguridad cumpliendo con la normativa que el propio Gobierno Vasco ha aprobado, lo hace generando nuevos puntos problemáticos". Así, ha recordado que el Estatuto de Autonomía del País Vasco regula que las instituciones de la comunidad deben garantizar el uso de ambas lenguas "teniendo en cuenta la diversidad sociolingüística".

"La modificación aprobada simplemente deja a las administraciones vascas toda la discrecionalidad para decidir el número de perfiles a exigir en cada una de ellas, independientemente de la realidad sociolingüística en la que ejerzan su actividad, que era una de las funciones del índice de obligado cumplimiento", ha sostenido.

Para CCOO, se trata "no de utilizar la lengua como un elemento integrador, vertebrador y que pueda acoger a la diversidad de orígenes que vendrá en los próximos años", sino "como un bastión que sirva para dejar entrar a los empleos de mayor calidad a vascos de verdad y deje fuera al resto, un elemento segregador".

A su entender, "el autogobierno debe servir, precisamente, para adaptar las normas a la realidad de la ciudadanía, no la ciudadanía a las normas". CCOO de Euskadi ha vuelto a recalcar la necesidad de dar un impulso al euskera de manera que "nadie se quede atrás".

En un momento en el que la euskaldunización "está prácticamente privatizada", el sindicato ha insistido en que "no se necesitan acelerones en la exigencia de perfiles, son necesarios tiempo y recursos materiales".