CCOO denuncia el cierre del CEIP Larrañazubi y dice que se está "debilitando a la escuela pública"

BILBAO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO Irakaskuntza ha mostrado su rechazo al cierre del CEIP Larrañazubi de Getxo y ha denunciado que la política de fusiones e integraciones impulsada por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco está "debilitando" a la escuela pública y está suponiendo una "pérdida progresiva" de su oferta "en un momento en el que el descenso demográfico debería aprovecharse para reforzar la calidad educativa".

En un comunicado, el sindicato considera "especialmente preocupante" que la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) haya tenido que acudir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para solicitar medidas cautelares ante la falta de información y transparencia denunciada durante el proceso.

Asimismo, las familias han anunciado que trasladarán el caso a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por las posibles vulneraciones de derechos que, a su juicio, se han producido.

CCOO Irakaskuntza ha afirmado que este conflicto refleja "un problema más amplio" relacionado con la planificación educativa. Según ha apuntado, la reducción de la natalidad es una realidad conocida desde hace años, pero las decisiones adoptadas por el Departamento están consistiendo fundamentalmente en "cerrar o fusionar escuelas públicas sin abrir procesos reales de participación con las comunidades educativas afectadas ni presentar una estrategia global para el conjunto del sistema".

Según el sindicato, menos alumnado debería traducirse "en aulas con menos estudiantes, una atención más personalizada y mejores condiciones para la inclusión educativa".

"La mejor respuesta al descenso demográfico no es cerrar escuelas públicas, sino aprovechar esa realidad para mejorar la calidad de la enseñanza y reforzar la equidad del sistema", ha señalado.

Asimismo, CCOO Irakaskuntza ha dicho compartir la preocupación expresada por las familias de Larrañazubi respecto a la situación del alumnado más vulnerable y con necesidades específicas de apoyo educativo. "Los cambios de centro afectan a los equipos de referencia, a los apoyos especializados y a entornos educativos consolidados que resultan fundamentales para muchos niños y niñas", ha agregado.

El sindicato ha recordado que la planificación educativa debe priorizar el fortalecimiento de la red pública y, en este sentido, considera "incoherente" que se reduzca la oferta pública mientras "se mantiene una amplia oferta concertada sostenida con fondos públicos".

Por todo ello, el sindicato ha reclamado al Departamento de Educación que reconsidere el cierre de Larrañazubi, "abra espacios efectivos de diálogo con la comunidad educativa y apueste por una planificación que sitúe a la escuela pública en el centro de las políticas educativas".