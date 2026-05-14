CCOO denuncia que trenes de Renfe con origen o destino Bilbao circulan sin personal de intervención

Archivo - Tren de Renfe en la estación de Abando en Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO Euskadi ha denunciado que trenes de Renfe en Bizkaia, con origen o destino Bilbao, circulan sin personal de intervención, lo que "pone en riesgo la seguridad de las personas viajeras en trazados complejos, con zonas de difícil acceso y escasa cobertura telefónica", e incumple "los acuerdos alcanzados tras la huelga ferroviaria del pasado año"

En un comunicado, el sindicato ha precisado que son varios los trenes de Renfe en Bizkaia, en concreto en las relaciones Bilbao-Miranda, Bilbao-León y Bilbao-Santander, los que están circulando sin personal de intervención.

Según ha recordado, los accidentes de Adamuz y Gelida pusieron de manifiesto, una vez más, lo "imprescindible" que es contar con personal de intervención en los trenes. Entonces, tras una huelga de 24 horas convocada para denunciar "las deficiencias del sistema ferroviario", se alcanzó un "acuerdo amplio" entre la representación sindical, Renfe y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha explicado.

CCOO Euskadi ha apuntado que uno de los compromisos adquiridos fue "reforzar las plantillas de intervención mediante procesos de promoción interna", un proceso que se ha resuelto este mes de mayo.

La central sindical ha advertido de que el resultado en Bizkaia "no es el esperado", ya que "en ninguna de las residencias de Bizkaia, ni en Bilbao ni en Balmaseda, se ha completado la plantilla objetivo".

Ha añadido que parte del personal con base en Bilbao está siendo destinado a servicios que no tienen origen ni destino en la capital vasca, "lo que agrava aún más el problema". Según ha explicado, si se produjera un incidente grave o una incapacitación del maquinista, "las personas viajeras se encontrarían en una situación muy comprometida, sin manera fácil de comunicar lo ocurrido ni de precisar en qué punto de la línea se encuentran".

"ACTUACIONES DE EMERGENCIA"

CCOO ha insistido en que "toda la responsabilidad" de gestión de incidencias, emergencias y atención al viajero "no puede recaer exclusivamente en el personal de conducción". En este sentido, ha apuntado que el personal de intervención "está formado para ello, conoce la línea, sabe manejar los sistemas de comunicación ferroviaria y está capacitado para coordinar actuaciones de emergencia".

La central sindical ha exigido que estos servicios circulen con personal de intervención a bordo ya ha avisado de que "no hacerlo supone ignorar las lecciones aprendidas tras los últimos accidentes, incumplir los compromisos adquiridos y poner en riesgo a las personas que cada día confían su seguridad al ferrocarril".