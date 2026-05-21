CCOO, ELA, LAB y UGT califican de "éxito rotundo" la huelga conjunta convocada en Conservas y Salazón de Bizkaia

Manifestación de trabajadoras de conservas y salazones de Bizkaia en huelga - EUROPA PRESS

BILBAO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO, ELA, LAB y UGT, sindicatos que conforman la Intersindical en Conservas y Salazón de Bizkaia han calificado de "éxito rotundo" la huelga conjunta convocada para demandar mejoras salariales y laborales y denunciar la "insuficiente respuesta" de la patronal Cebek a las reivindicaciones de un sector "profundamente feminizado y precarizado".

Este jueves los cuatro sindicatos han llamado a las trabajadoras a secundar la primera huelga a jornada completa, tras los paros parciales realizados el 23 y 30 de abril en Bermeo y Ondarroa, respectivamente y que también se saldaron con una paralización "mayoritaria" de la producción en las principales empresas del sector (Salica, Serrats, Zallo, Ortiz, Dentici, Aguirreoa, Marino y Heisa".

Tras una pancarta en la que podía leerse "Por el fin de la precariedad" la manifestación ha partido de plaza Bizkaia para concluir ante la sede de la patronal Cebek, en protesta por su "falta de voluntad real" para dar una respuesta suficiente a las reivindicaciones planteadas por la parte sindical y tras la celebración de 16 reuniones "sin ningún tipo de avance".

Tal y como han explicado a los medios en euskera y castellano Yari Blasco (CCOO) y Alazne Lete (ELA), en nombre de los cuatro sindicatos, tras esas 16 reuniones de la mesa negociadora del nuevo convenio, la patronal sigue sin ofrecer "una propuesta que mejore lo suficiente las condiciones de trabajo del sector para poder desbloquear la renovación del convenio".

Según han criticado, su última oferta implica una vigencia del nuevo convenio de cinco años, hasta 2030, a cambio, han lamentado, de "una mejora insuficiente en forma de subidas salariales que no alcanzan a ser un 1,5% más de lo que venía ofreciendo y, además, sin vinculación al IPC".

Tras denunciar que ese planteamiento patronal "no responde a la realidad de un sector marcado por la precariedad", ambos representantes sindicales han incidido en que la negociación del nuevo convenio "no puede desligarse de una realidad estructural del sector como es la brecha de género".

Según han señalado, "nos encontramos ante un sector claramente feminizado, en el que durante años se han consolidado salarios bajos, escaso reconocimiento profesional y una infravaloración histórica de trabajos desempeñados fundamentalmente por mujeres".

MENSAJE CLARO E INEQUÍVOCO

A ello hay que añadir, tal y como han subrayado, que "se trata de un sector donde la población migrada empieza a tener mucho porcentaje de representación", trabajadoras migrantes a las que, "por lo que parece, tampoco les corresponden salarios ni condiciones de trabajo dignas según esta patronal" han criticado.

Tras reiterar que esta huelga completa lanza "el mensaje claro e inequívoco" a Cebek de que "o negocia y pone contenidos que mejoren sustancialmente las condiciones de trabajo del sector o el conflicto seguirá su curso hasta conseguir los objetivos", los representantes sindicales han reiterado que "a partir de hoy, las trabajadoras han dicho 'basta' porque ha llegado el momento de dignificar su empleo y condiciones laborales".

Los sindicatos convocantes han recordado que en este sector de las conservas trabajan entre 1.000 y 1.500 personas en Bizkaia, que soportan "cargas de trabajo elevadas que, frecuentemente, derivan en enfermedades profesionales no reconocidas".

Además, la mayoría tienen contratos fijos discontinuos a través de ETT que "están lejos de proporcionar estabilidad en el empleo y que perpetúan así la precariedad".

Por todo ello, la tabla de reivindicaciones incluye salarios dignos que garanticen el IPC, terminar de una vez la brecha de género reconocida por la propia patronal, que se lleven a cabo "verdaderas políticas que valoren adecuadamente la clasificación profesional", límites a los contratos de fijos discontinuos y a las ETTs y reducción de la jornada para "seguir ganando en conciliación".

Según han resaltado desde los cuatro sindicatos, la jornada de huelga ha provodado que "prácticamente las principales empresas del sector han parado y la movilización está siendo un verdadero éxito" y "sin ella no vamos a tener avances".

Tras recordar que lo que las trabajadoras necesitan ahora es que la mesa negociadora empiece a moverse", han incidido en que su propuesta de convenio a 5 años es "excesiva" mientras que sus subidas salariales "están lejos de cubrir las necesidades reales que tiene este sector".

El convenio está vencido desde diciembre de 2024 y la próxima reunión con Cebek, la 17ª, está prevista para el 4 de junio. Las dos anteriores tuvieron lugar el 27 de abril y el pasado 14 de mayo.