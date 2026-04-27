CCOO estará en la mesa de segregación escolar pero dice que el pacto será "limitado" si no aborda la dualidad de redes

BILBAO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO Irakaskuntza ha anunciado que participará en la última fase de la mesa sobre segregación escolar del Departamento vasco de Educación. Sus aportaciones se centrarán en la gratuidad de la enseñanza, la 'mochila escolar' y el decreto de admisión, aunque ha insistido en que el pacto "tendrá un alcance limitado si no aborda la dualidad de redes".

Según ha indicado el sindicato en un comunicado, participará en la etapa en la que los agentes convocados "podrán realizar aportaciones sobre las medidas que puedan adoptarse para combatir la segregación escolar en Euskadi", fase en la que insistirán en sus reivindicaciones.

"CCOO Irakaskuntza centrará sus aportaciones en tres ámbitos que considera especialmente relevantes: la gratuidad de la enseñanza, la denominada 'mochila escolar' y el decreto de admisión", ha subrayado, ya que considera que los tres aspectos "son importantes" para avanzar hacia un sistema educativo "que no deje a nadie atrás".

Pese a ello, ha advertido de que el futuro pacto contra la segregación escolar "puede tener un efecto limitado si no aborda una de las causas principales del problema: la dualidad de redes y el reparto del alumnado entre la escuela pública y la escuela privada".

Dicha situación "perjudica especialmente a la población de origen inmigrante extracomunitario", ya que, en opinión de CCOO, en este sector social confluyen varias dimensiones de la segregación escolar, como los aspectos socioeconómicos, las necesidades educativas especiales y su origen.

Según ha defendido, "solo una apuesta clara por una escuela pública vasca verdaderamente gratuita, fuerte, bien dotada y capaz de garantizar una escolaridad universal permitirá abordar de raíz el problema de la segregación escolar".