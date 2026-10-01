CCOO Euskadi afirma que "no es posible el café para todos" en materia de Vivienda y pide que se aprueben a los decretos

BILBAO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario institucional de CCOO Euskadi, Óscar Arenas, ha afirmado este jueves que "no es posible el café para todos" en materia de Vivienda, y ha pedido que se aprueben a los dos decretos del Gobierno este viernes en el Congreso. En este sentido, ha subrayado que los partidos vascos tienen que decidir si "gobiernan para una mayoría social o para sostener intereses especulativos".

En declaraciones a Europa Press, Arenas ha recordado que estos decretos "vienen empujados por una fuerte demanda social totalmente justificada" porque se vive un momento en el que se produce "un proceso de gentrificación, de turistificación y de financiarización en lo que tiene que ver con la vivienda".

Por ello, cree "adecuado" que se impulsen estos decretos y espera que se aprueben este viernes en el Congreso. "Para nosotros, tiene que quedar fuera de toda duda que el fin social de la vivienda tiene que prevalecer siempre sobre los usos especulativos", ha apuntado.

En ese sentido, considera que, "a veces, en políticas públicas y más en materia de vivienda, no es posible el café para todos". "Es decir, tienes que decidir si gobiernas para una mayoría social que está viendo lo que está ocurriendo con la vivienda o si gobiernas para, de alguna manera, alicatar o sostener estos intereses especulativos que están yendo claramente en otra dirección, cargándose el fin social de la vivienda", ha indicado.

Por ello, ha dicho que este viernes "se van a retratar todos los partidos políticos y es lo que les toca". "Insisto, no cabe el café para todos en esta materia. Tienen que decidir claramente a qué modelo de país aspiran, a qué modelo de estado de bienestar y dónde una de esas patas es precisamente la vivienda", ha reiterado.

SITUACIÓN EN EUSKADI

En concreto, el dirigente sindical se ha referido a Euskadi, para afirmar que "no se puede perder de vista, de ninguna manera, que hay una situación en la que se estima, en términos de esfuerzo y en relación con salarios, que para adquirir una vivienda nueva hacen falta diez años de salario, para adquirir una vivienda de segunda mano hacen falta ocho años de salario" o que hay "siete de cada diez personas residiendo en un municipio que ha sido declarado zona tensionada o es susceptible de ser declarado zona tensionada".

"Esto simplemente ya nos da una clave de la importancia de precisamente retratarse garantizando la finalidad social de la vivienda", ha remarcado.

Óscar Arenas, que se ha mostrado a favor de las movilizaciones para pedir que se aprueben los dos decretos, ha dicho que, "a partir de ese momento, habrá que hacer las valoraciones que sean necesarias". "Pero lo primero es este primer punto en el camino", ha añadido.

Vinculada a esta cuestión, ha criticado que en la futura Ley vasca de Turismo se recoja, entre la tipología de los alojamientos, las viviendas turísticas y las habitaciones de uso turístico, así como la posibilidad de que en las residencias de estudiantes pueda haber un cupo de habitaciones destinado para uso turístico.

"Nosotros ya hemos manifestado que no compartimos este tipo de usos en ninguno de los casos, y así lo vamos a trasladar en todas las instancias en las que estemos. No compartimos el uso especulativo de la vivienda y no compartimos que se retire vivienda del mercado residencial para destinarlo a vivienda turística", ha asegurado.

Arenas ha explicado que próximamente en el CES se abordará un debate al respecto, y la posición de CCOO "va a ser claramente la de que este tipo de usos no tienen lugar" en Euskadi.