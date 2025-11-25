CCOO reafirma su compromiso contra la violencia machista, la "manifestación más cruel de la desigualdad"

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO Euskadi ha reafirmado su compromiso en la lucha contra la violencia a las mujeres porque es la "manifestación más cruel de las desigualdades entre hombres y mujeres" y todo ello en un contexto en el que "la derecha y la ultraderecha quieren poner en solfa las políticas de igualdad".

El sindicato se ha movilizado este martes con motivo del 25N, día internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujeres y se ha concentrado en la Plaza de Pío Baroja con una pancarta en la que se podía leer "Trabajos libres de acoso sexual".

En la protesta, han estado presentes, entre otros, el secretario general de CCOO Euskadi, Santi Martínez, y la secretaria de Mujeres de CCOO, Estíbaliz Montero.

En declaraciones a los medios de comunicación, Santi Martínez ha indicado que, con esta movilización, han querido renovar el "compromiso" del sindicato contra las violencias machistas.

"Es importante el compromiso de las organizaciones sindicales porque es un compromiso de lucha contra las violencias que se hace en el contexto del centro de trabajo que es un lugar sensible porque es un lugar de asistencia obligatoria donde se dan determinadas jerarquías que pueden ser catalizadoras de violencia machista", ha añadido.

Por ello, según ha manifestado, quieren aprovechar el acto de este martes para renovar este "compromiso" y luchar contra todo tipo de violencias, en especial contra las "violencias económicas" que sufren las mujeres, ya que, según ha apuntado, la independencia económica es un "factor fundamental" para que las mujeres abandonen las situaciones de violencia.

Además, ha resaltado la importancia de seguir luchando contra las situaciones de violencia en un contexto en el que "las políticas de igualdad se van a poner en solfa en las negociaciones de gobiernos de derecha y ultraderecha".

"Van a ser las paganas de esas negociaciones y, por eso, es importante asistir a esta movilización y a las de la tarde como un ejercicio de defensa de la democracia".

"MANIFESTACIÓN CRUEL DE LAS DESIGUALDADES"

Por su parte, la secretaria de Mujeres de CCOO Euskadi, Estíbaliz Montero, ha señalado que, con esta protesta, expresan su rechazo a cualquier tipo de violencia machista contra las mujeres porque es "la manifestación más extrema y cruel de las desigualdades entre mujeres y hombres".

Ante esta realidad, Montero ha pedido las instituciones medidas "certeras" tanto en prevención, como en educación, atención y reparación de las mujeres víctimas y de las sobrevivientes.

Montero ha asegurado que CCOO, como organización sindical, van a poner todos sus activos sindicales en la prevención, en la denuncia y en el apoyo a las compañeras en los centros de trabajo ante todo tipo de violencias, especialmente, el acoso sexual y por razón de sexo.

"No sólo eso también queremos acompañar, denunciar, asesorar y acompañar a aquellas compañeras que sufren también violencia machista fuera de los centros de trabajo", ha señalado.

Por ello, según ha explicado, este año han elegido el lema "Nos toca" porque, como organización sindical, les toca "acompañar a las mujeres para que ninguna se sienta sola".

Estíbaliz Montero ha advertido también que se encuentran muchas veces en las empresas "la falta de identificación" de este tipo de violencias, la del acoso sexual, como "violencia machista".

Tras indicar que en los últimos años los protocolos preventivos, han ayudado a las mujeres a ser conscientes de la situación y se dan "más denuncias "porque hay procedimiento".

Según ha apuntado, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo es de "los más invisibilizados", ya que no están cuantificados todos los casos. "Sólo tenemos la punta del iceberg de todo lo que hay detrás en las empresas, para nosotros la identificación simplemente ya es un hecho que potencia la prevención y la garantía de que las compañeras no sufran este tipo de violencias en los centros de trabajo", ha concluido.