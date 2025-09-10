CCOO y UGT se movilizan ante Confebask para reducir la jornada y critican "la cobardía parlamentaria" de Junts, PP y Vox

Concentración de CCOO y UGT ante la sede de Confebask en Bilbao a favor de la reducción de la jornada laboral. - EUROPA PRESS

Dicen que es una cuestión de "justicia real" y consideran a Confebask "la embajadora del no en Euskadi" a esta iniciativa

BILBAO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT Euskadi se han concentrado este miércoles en Bilbao en defensa de la reduccion de la jornada laboral ante la sede de Confebask, a la que consideran "embajadora del no" a esta iniciativa y han criticado la postura de Junts, PP y Vox que, en un "ejercicio de cobardía parlamentaria sin precedentes", han presentado enmiendas a la totalida al proyecto, que es una cuestión de "justicia real".

La concentración se ha desarrollado en la plaza Euskadi de Bilbao, frente la sede de la patronal vasca, encabeza por una pancarta en la que se podía leer "Por la reducción del tiempo de trabajo" y en la que han tomado parte el secretario general de CCOO Euskadi, Santi Martínez, y el vicepresidente de la comisión gestora de UGT Euskadi, Tximi López.

La protesta se ha celebrado coincidiendo la votación prevista esta tarde de las enmiendas a la totalidad de los citados partidos a la propuesta de ley para reducir la jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales.

En la movilización, Santi Martínez ha señalado que, con esta protesta, quieren dimensionar "la verdadera importancia" de una medida como la reducción de jornada en Euskadi y ha recordado que, según datos del CRL, esta medida podría afectar a más de 350.000 personas trabajadoras en Euskadi y a 12 millones de personas en todo el Estado español.

El líder de CCOO Euskadi ha recordado que es una reducción de jornada que no se toca desde el año 1983 y ha denunciado la actitud de algunos partidos y organizaciones políticas que, "en un ejercicio de cobardía parlamentaria sin precedentes" están "hurtando un debate muy importante para la sociedad general y para la clase trabajadora en particular".

CONFEBASK, "EMBAJADORA DEL NO"

Santi Martínez ha indicado que se ha concentrado ante la sede de Confebask porque es "la embajadora del no en Euskadi contra la reducción de jornada".

"Es la embajadora del no porque sabe que estamos disputando la distribución de la renta en los centros de trabajo, sabe que la reducción de jornada supone un aumento del salario hora, sabe que esta reducción de jornada va a suponer un aumento de salarios y cotizaciones parciales, sabe que esta reducción de jornada es un beneficio para la clase trabajadora femenina en la medida en que va a afectar a sectores altamente feminizados", ha añadido.

Además, ha añadido que también es consciente de que la reducción de jornada "les perjudica porque, si se tumba esta reducción de jornada, se tumba también el reglamento del refuerzo del registro horario".

El dirigente de CCOO ha denunciado que en la "Arcadia vasca" también se dan "alargamientos de jornada que se hacen de forma ilegal" y "eso se traduce en números". Del total de horas extras que se hacen en Euskadi, el 53% ni se pagan ni se cotizan. Y eso supone un absentismo fiscal de 184 millones de euros al año", ha manifestado.

Por ello, según ha manifestado, han querido movilizarse para denunciar que se pueda "tumbar" la reducción de jornada y para instar al gobierno a que reglamente de forma "urgente" el refuerzo del registro horario.

UGT

Por su parte, Tximi López ha subrayado que la reducción de la jornada laboral es una "reivindicación histórica" que permitirá a la sociedad avanzar y adaptar las condiciones laborales al siglo XXI.

Según López, esta medida no solo mejorará la salud de las personas trabajadoras, sino que también "facilitará el reparto de las tareas de cuidados, la conciliación y, en definitiva, una mejor calidad de vida".

López ha destacado la importancia de la ley para los sectores con menos poder de negociación, señalando que en Euskadi la medida afectaría a más de 350.000 personas, un tercio de la población activa.

"Es cierto que tenemos muchos sectores, como el público, que trabajan con jornadas menores; pero sería injusto olvidarnos, precisamente, de los sectores más débiles, quienes menos fuerza tienen para negociar mejores condiciones laborales. Son quienes más necesitan que la ley les ampare," ha declarado.

El portavoz del sindicato también ha criticado la postura de la derecha catalana, que ha anunciado que "va a sumar sus fuerzas contra el PP y Vox para votar en contra e impedir que el Congreso debata sobre una cuestión que la inmensa mayoría de la sociedad avala y anhela"

Tximi López, que ha señalado que se está ante una cuestión de "justicia real" y ha insistido en que la ley es "un mínimo común garantizado que no entra en conflicto con la negociación colectiva". Ha concluido que "la reducción de la jornada es una urgencia real en términos de salud laboral, una deuda con las trabajadoras y los trabajadores que han visto crecer la productividad sin beneficios salariales ni de tiempo libre, una herramienta para la conciliación corresponsable y una oportunidad para aumentar la productividad y modernizar las empresas".