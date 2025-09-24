CCOO, USO y UGT piden que ELA y LAB respeten la voluntad de la plantilla de Sidenor Azkotia al negociar el convenio

SAN SEBASTIÁN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, USO y UGT han reclamado a ELA y LAB que respeten la voluntad de la plantilla de Sidenor en la localidad guipuzcoana de Azkoitia en la negociación del convenio colectivo.

En un comunicado, CCOO, USO y UGT han informado de que la plantilla de Sidenor en Azkoitia atraviesa "una situación crítica marcada por un ERTE por causas productivas que se ha prolongado durante 18 meses y que finalizará el próximo 31 de octubre". "La falta de actividad industrial mantiene un escenario de gran incertidumbre sobre el futuro del empleo y de la propia viabilidad de la planta", han incidido.

En este contexto, han censurado que los sindicatos ELA y LAB -que cuentan con mayoría en el Comité de Empresa- han "bloqueado durante casi dos años cualquier vía de diálogo, tanto en relación con el ERTE como con la negociación del convenio colectivo, pendiente de renovación desde hace casi dos años".

Frente a ello, han señalado que "la plantilla ha expresado en varias ocasiones su voluntad de avanzar hacia un acuerdo", pero ELA y LAB firmaron "un acta de cierre de la negociación sin consenso".

Para CCOO, USO y UGT, esta situación supone "un grave desconocimiento de la voluntad mayoritaria de la plantilla, que ha manifestado claramente su deseo de contar con un nuevo convenio que dé estabilidad a sus condiciones de trabajo y a la fábrica en su conjunto".

Por todo ello, han exigido ELA y LAB que "cambien su posición y respeten la voluntad expresada por los trabajadores de Azkoitia, para dar una salida negociada que garantice el futuro de la plantilla y de la planta".