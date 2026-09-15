El CEA lanza una campaña para promover los desplazamientos en bicicleta a los polígonos industriales de Vitoria-Gasteiz

Bicicarril hacia un polígono industrial - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Ambientales (CEA) ha lanzado una campaña para promover los desplazamientos en bicicleta a los polígonos industriales de Vitoria-Gasteiz, con el objetivo de promover que una parte de las 40.000 personas que se desplazan a trabajar a los polígonos de la corona industrial opten por la bicicleta como modo habitual.

El concejal de Medio Ambiente, Borja Rodríguez, ha señalado que, "aprovechando las mejoras en la conexión ciclista que vienen ejecutándose con Jundiz y con el Parque Tecnológico", la iniciativa del 'Reto Biciempresa 2026' busca "animar a personal y empresas de estas y del resto de áreas industriales de Vitoria-Gasteiz para que prueben a cambiar de modo de transporte y utilicen la bicicleta para ir a trabajar".

"Participar en este reto no trata solo de reforzar el compromiso medioambiental de ambos agentes, sino también facilitar el cumplimiento de los nuevos retos de ciudad en materia de movilidad y acción climática", ha valorado.

El Ayuntamiento ha destacado que los beneficios para las personas participantes en la campaña son múltiples, como "incorporar el ejercicio en su rutina diaria y mejorar su calidad de vida, reducir su huella de carbono y contribuir a una Vitoria-Gasteiz con menos humo y ruido", además de desplazarse "de forma ágil, evitando atascos y ahorrando en combustible, aparcamiento y otros gastos asociados al transporte".

Además, el CEA organizará un sorteo entre las personas que participen y acumulen al menos 80 kilómetros durante los dos meses de duración de la campaña. El primer premio será una bicicleta eléctrica valorada en 2.400 euros y también se sortearán dos tarjetas prepago de 100 euros y ocho de 50 euros, válidas para compras en el comercio local.

El concurso se desarrollará del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2026 y, para seguir el progreso de cada participante, se utilizará la app 'Ciclogreen', que registrará los kilómetros que se vayan acumulando.

El impulso a la bicicleta en los desplazamientos a los polígonos industriales de la capital vasca es uno de los objetivos planteados en la estrategia de movilidad sostenible que se viene perfilando en el nuevo 'Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público' de Vitoria-Gasteiz 2026-2030.