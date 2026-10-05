El CEA de Vitoria-Gasteiz impulsa un programa para impulsar la movilidad sostenible en la comunidad educativa - AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Ambientales (CEA) de Vitoria-Gasteiz ha impulsado 'Mugitzen Gara', un programa que tiene como objetivo impulsar la movilidad sostenible en la comunidad educativa, en el que han colaborado las direcciones de 16 centros escolares.

Según ha informado este lunes el Consistorio en un comunicado, el concejal de Medio Ambiente de Vitoria-Gasteiz, Borja Rodríguez, ha presentado el programa que promoverá la "movilidad activa y autónoma de la comunidad escolar".

"Los centros educativos sois actores clave en la consecución de estas metas. Y es que vuestras comunidades generan miles de desplazamientos diarios y tenéis la capacidad de influir en hábitos, demandas y propuestas concretas de mejora del espacio público. Por eso os necesitamos", ha expresado el concejal.

Gracias a 'Mugitzen Gara', el CEA promoverá la movilidad activa y autónoma de la comunidad escolar, impulsando la participación de los centros educativos en la gobernanza del espacio público y en el desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible de Vitoria-Gasteiz, desde una perspectiva de "educación transformadora" para la transición ecológica.

El programa contempla el fomento de la autonomía del alumnado en sus desplazamientos, con especial énfasis en la Educación Primaria. Así, el alumnado desarrollará competencias, conocimientos, actitudes y hábitos relacionados con la "movilidad activa, la seguridad vial y el uso responsable del espacio público".

"Con ello, reduciremos los desplazamientos en vehículo privado al colegio, fomentando la marcha a pie, en bici, patín y transporte público", ha destacado el edil socialista.

El programa 'Mugitzen Gara' se articula en un ciclo de dos cursos escolares y como objetivo este primer curso 2026-2027 plantea conocer la realidad de la movilidad escolar y del espacio público del entorno del centro, generar datos sólidos, identificar problemas y necesidades, y construir una visión compartida.