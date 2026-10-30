CEAV Protour cierra su edición de 2026 en Bilbao con la participación de más de 50 agentes de viajes

BILBAO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha cerrado su edición Protour 2026 en Bilbao con la participación de más de 50 agencias de viajes de Euskadi y con 45 empresas turísticas expositoras.

El encuentro, organizado por CEAV con la colaboración de la Asociación de Agencias de Viajes de Gipuzkoa (Bidaikide), la Asociación de Agencias Turísticas Receptivas de Euskadi (ATRAE) y Euskadi Basque Country, permitió a los agentes de viajes "conocer de primera mano las novedades de destinos turísticos, compañías aéreas, navieras, aseguradoras y empresas de servicios".

La inauguración del acto, celebrado este pasado jueves, corrió a cargo de José Manuel Lastra, presidente de CEAV; Elena Aguirre, vicepresidenta de Bidaikide; y José Manuel Calleja, presidente de ATRAE, quienes destacaron "la importancia del asociacionismo empresarial para reforzar la representación de las agencias de viajes, impulsar la colaboración entre profesionales y afrontar conjuntamente los retos del sector".

Durante la cita, a la que también acudió Daniel Solana, director general de Basquetour, se guardó un minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

En su intervención, Lastra destacó el papel de las asociaciones territoriales dentro de la Confederación Española de Agencias de Viajes CEAV y "la importancia de mantener una relación cercana con las empresas de cada destino".

"El asociacionismo es fundamental para que las agencias de viajes tengamos una voz fuerte y representativa. Encuentros como CEAV Protour nos permiten, además, acercarnos a los profesionales, escuchar sus necesidades y generar oportunidades reales de colaboración y negocio", señaló.

La edición 2026 del CEAV Protour ha contado con Aragón como Destino Nacional Premium, Alemania como Destino Europeo Premium y Abu Dhabi como Destino Internacional Premium, "lo que les ha garantizado una visibilidad destacada a lo largo de toda la gira".

Además, Alemania ha puesto en marcha una campaña sobre las Historic Highlights of Germany, la red de ciudades históricas "que reúne algunos de los destinos urbanos más significativos del país".

Como parte del programa de actividades, los representantes de las empresas expositoras participaron en una visita guiada por Bilbao, "que les permitió conocer algunos de sus principales atractivos turísticos", según CEAV.

FIN DE LA GIRA

Con la celebración del encuentro de Bilbao, CEAV Protour ha puesto fin a su edición de 2026, que ha recorrido diez ciudades españolas: Zaragoza, Granada, Jerez de la Frontera, Valencia, Murcia, A Coruña, León, Tenerife, Gran Canaria y Bilbao.

Más de 1.000 agencias de viajes han pasado por los workshops celebrados a lo largo del año, donde han tenido la oportunidad de establecer "contactos directos con destinos y empresas turísticas, conocer nuevos productos y servicios y explorar oportunidades comerciales".

El roadshow profesional, organizado por CEAV, se ha consolidado como "una plataforma de networking y promoción turística que contribuye a acercar la oferta de los proveedores a las agencias de viajes de diferentes territorios, reforzando las relaciones comerciales y la colaboración entre los profesionales del sector".