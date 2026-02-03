Cebek prevé un 2026 con crecimiento sostenido y la mejora de margen como reto y ve en el absentismo un problema social

Rueda de prensa de Cebek en Bilbao para presentar las perspectivas de 2026. - EUROPA PRESS

BILBAO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cebek prevé que 2026 se mantenga en la senda del "crecimiento sostenido" en una coyuntura que afrontan con "prudencia y realismo" ,en la que la defensa del margen para las empresas se presenta como "el reto por excelencia". Además, ha llamado a abordar la negociación colectiva "sin imposiciones" e incluir, entre otros, acuerdos para reducir el absentismo, que considera "un problema social".

Este análisis de las perspectivas para este año se ha realizado en la presentación de los resultados de la encuesta realizada por Cebek en enero a 383 empresas y que han sido dados a conocer en rueda de prensa por el presidente de la patronal vizcaína, Guillermo Buces y su secretario general, Francisco Javier Azpiazu.

Guillermo Buces ha afirmado que ven la coyuntura con una "mezcla de prudencia y realismo" después de que 2025 se cerrara mejor de lo previsto a inicio de año.

La patronal vizcaína comparte las previsiones del Gobierno vasco y la Diputación vizcaína de que el PIB crecerá alrededor del 2% en 2026, con crecimiento, sobre todo, en el sector Servicios porque la industria constata "problemáticas".

Guillermo Buces ha asegurado que esperan mantener en 2026 la senda de "crecimiento sostenido" aunque las empresas están muy condicionadas "por tensiones que pueden dificultar aún más llegar a los resultados y escenarios previstos".

El responsable de Cebek ha apuntado que las empresas afrontan este año con optimismo pero con cautela y un 61,6% espera un ejercicio bueno, un 33,3% prevé que será regular y solo un 5,1% apunta a un balance negativo

La encuesta constata que el 47% de las empresas prevé aumentar su facturación mientras que un 39% espera mantenerla y solo un 13% considera que tendrá una disminución. Sin embargo la empresa, según ha apuntado Buces, sufre más dificultades si se evalúa la rentabilidad esperada porque solo un 31% de ellas espera mejorar su margen. "La defensa del margen es el reto hoy por excelencia", ha añadido.

Asimismo, desde Cebek se ha abogado por una negociación colectiva "sin imposiciones y con una mayor agilidad" evitando "la confrontación y el conflicto". Además, ha defendido recoger en los textos acuerdos para reducir en las empresas el impacto del absentismo, que consideran "un problema social".

(Habrá ampliación)