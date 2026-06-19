Un centenar de escolares participan en las primeras excursiones educativas del programa GeoAraba

Esta Actividad Divulgativa Tiene Como Objetivo Divulgar El Urbanismo Y El Conocimiento Del Territorio - DFA

VITORIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de escolares han participado en las primeras excursiones educativas del programa GeoAraba promovidas por la Diputación Foral de Álava.

La Diputación Foral de Álava, a través del Departamento de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio, ha puesto en marcha un programa piloto de excursiones dirigido a jóvenes de entre 13 y 15 años.

Esta actividad divulgativa tiene como objetivo acercar el urbanismo y el conocimiento del territorio al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, según ha informado la Diputación en un comunicado.

A través de estas visitas se trata de que las personas participantes conozcan y comprendan las singularidades de la organización administrativa alavesa, en particular la existencia de cuadrillas, municipios y concejos.

Asimismo, se ofrecerá a los alumnos herramientas para interpretar mapas y cartografía, y se les presentarán dos realidades de referencia para comprender el desarrollo urbano y rural: la ciudad de Vitoria-Gasteiz y un pequeño núcleo rural. En ambos casos, el alumnado debe identificar los espacios públicos y privados, así como sus respectivos equipamientos.

Durante los últimos años, la Diputación Foral de Álava ha trabajado en la difusión del urbanismo entre el público infantil y juvenil a través de la campaña escolar 'Descubriendo GeoAraba / GeoAraba Topatzen'. Esta iniciativa se desarrolla mediante sesiones en las aulas con ordenadores portátiles y el uso de GeoAraba, el portal de información geográfica de la institución foral.

La nueva actividad da continuidad a ese trabajo mediante una excursión en la que el alumnado debe localizar mojones e identificar los diferentes concejos que delimitan, trabajar con planos, reconocer vértices geodésicos y descubrir los equipamientos que configuran un núcleo rural alavés, como la iglesia, la bolera o el lavadero, entre otros elementos.

La diputada foral de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio, Laura López Borinaga, ha destacado que con esta nueva línea de trabajo se premite que el alumnado que ya ha participado en esta campaña "salga del aula para acercarse directamente a la realidad territorial durante el mes de junio y al finalizar el curso escolar".

La salida se completa con la subida al monte Olarizu, desde donde se puede comprender mejor el paisaje de la Llanada Alavesa, la ordenación del territorio y la configuración urbana de Vitoria-Gasteiz.

De esa forma, las y los jóvenes aprenden a identificar los hitos más relevantes de la ciudad, su estructura y jerarquía urbana y, como parte más lúdica de la actividad, a localizar el lugar en el que se encuentra su hogar.

TRES HORAS

Cada jornada con los centros escolares tiene una duración aproximada de tres horas, incluidos los desplazamientos, y se desarrolla mediante una metodología dinámica, cercana y participativa, con una clara vocación divulgativa y educativa.

El objetivo del programa es acercar y ampliar el conocimiento del territorio alavés desde una perspectiva geográfica y urbanística, mediante una formación dinámica y entretenida, desarrollada fuera del aula y adaptada a los intereses de la población juvenil.

Esta experiencia piloto se ha iniciado con los centros escolares San Viator, Escolapias y Presentación de María, y ha contado con la participación de más de 100 adolescentes. La Diputación Foral de Álava prevé consolidar este programa en los próximos años e invitar a participar en él a todos los centros de Educación Secundaria del Territorio Histórico de Álava.