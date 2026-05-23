El centro cívico El Pilar y el polideportivo San Andrés de Vitoria celebran su 20 aniversario con diversas actividades

Cartel por el vigésimo aniversario - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico El Pilar y el polideportivo San Andrés celebrarán desde la próxima semana su vigésimo aniversario con un programa especial de actividades organizado por el equipo de zona del centro cívico, mientras que en septiembre se desarrollarán nuevas citas vinculadas al espacio deportivo.

Como parte de la conmemoración, el grupo 'Tejiendo relaciones', un proyecto liderado por mujeres del barrio que transforma el IES Francisco de Vitoria en un espacio de encuentro intergeneracional mediante telas y lanas, ha confeccionado un número 20 de grandes dimensiones que ya luce en la cristalera del centro junto al mensaje 'zorionak' elaborado por el personal de la ludoteca y la sala de encuentro para celebrar el aniversario, ha informado el consistorio de la capital alavesa.

Asimismo, el alumnado del curso de Fotografía y réflex digital 2025-2026 expone en la misma cristalera varios trabajos con los que pretende reflejar el significado que tiene este equipamiento comunitario para las personas usuarias. Las imágenes permanecerán expuestas durante todo el año.

Dentro de la programación, los días 25 y 27 de mayo se celebrará una actividad de 'power walking' consistente en un recorrido de cinco kilómetros por los barrios de El Pilar, Txagorritxu y Gazalbide, con salida desde el centro cívico y sin necesidad de inscripción previa.

El día 26 tendrá lugar el acto oficial de presentación del aniversario. En él se ofrecerá una exposición sobre el origen del centro cívico, tras la que se celebrará una mesa redonda con participación de personal que puso en marcha las instalaciones, personas usuarias y miembros del equipo actual.

Durante esa jornada también se presentarán el mural ubicado en el acceso a la biblioteca familiar, así como el logo y el lema del aniversario, trabajos realizados por la ilustradora y bibliotecaria Patricia Fernández.

Al día siguiente, la ludoteca abrirá sus puertas al público general y la sala de encuentro acogerá juegos en familia. Además, se habilitará un libro en el acceso al centro para que la ciudadanía pueda dejar por escrito sus opiniones y experiencias relacionadas con este equipamiento.

Ese mismo 27 de mayo se desarrollará el programa 'Terraceo', con actividades en las terrazas del centro cívico. Entre ellas, se realizará un intercambio de esquejes de plantas como símbolo del crecimiento en comunidad y una lectura de cuentos a cargo de Ane Arrugaeta. La biblioteca acogerá además un taller de marcapáginas y pondrá a disposición de las personas asistentes un libro para compartir citas literarias vinculadas al centro.

Por otra parte, el 28 de mayo se celebrará por cuarto año consecutivo la iniciativa 'El Pilar en la calle', en la que el centro cívico y distintos colectivos del barrio trasladarán a la vía pública actividades deportivas, culturales y musicales. El programa incluirá petanca, esgrima, ajedrez, baloncesto y muay thai, además de un ensayo abierto de la asociación Tximurka.

Durante toda esa semana se desarrollará en la sala de encuentro un concurso de dibujos sobre el centro cívico dirigido a personas de todas las edades. Los dos mejores trabajos, elegidos por votación del público, recibirán un vale regalo para la librería Cedro.

La concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa, ha felicitado al equipo humano que ha hecho posible la actividad del centro cívico y del polideportivo durante estas dos décadas. "Gracias al trabajo de estas personas y a la ciudadanía del barrio, tanto a nivel individual como colectivo, el centro cívico de El Pilar es un punto de referencia y encuentro para toda la zona", ha destacado.

Fernández de Landa ha subrayado además que la red de centros cívicos de Vitoria-Gasteiz "es muy potente" y ha defendido la necesidad de "seguir dándole vida y sentido cada día".