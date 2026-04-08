El centro especial de empleo Indesa generó el año pasado 53,2 millones en valor social integrado

Archivo - El valor social integrado incluye los salarios, la formación y orientación laboral de las personas con discapacidad, el impacto en la competitividad, y el ahorro en pensiones, entre otros conceptos - ADRIAN RUIZ HIERRO - Archivo

VITORIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro especial de empleo Indesa reforzó en 2025 su aportación al Territorio Histórico de Álava, al generar 53,2 millones de euros en valor social integrado, lo que supone un incremento del 7,43% respecto al año anterior.

Este avance implica que la actividad de la entidad ha aportado 3,5 millones más que el año anterior, según ha informado la Diputación Foral de Álava en un comunicado.

Este crecimiento se apoya en el impacto directo que Indesa genera sobre las personas con discapacidad empleadas, sus familias, las administraciones públicas, la clientela y el tejido socioeconómico del territorio.

El modelo de contabilidad social aplicado permite medir el valor aportado por la organización, que combina el retorno económico, el ahorro en recursos públicos y la mejora de la calidad de vida de las personas trabajadoras.

El valor social integrado incluye los salarios, la formación y orientación laboral de las personas con discapacidad, el impacto en la competitividad y el tejido empresarial, y el ahorro en pensiones no contributivas, así como en gastos sanitarios o de tiempo de cuidado y conciliación que, en otro caso, correspondería a las familias, entre otros conceptos.

Indesa está integrada mayoritariamente por personas con discapacidad y participada por administraciones públicas, lideradas por la Diputación Foral de Álava. Con una plantilla de cerca de mil personas, el centro especial de empleo desarrolla servicios en áreas como limpieza, lavandería, restauración, jardinería, talleres industriales, documentación y servicios.

GRUPOS

El detalle de esta evolución muestra que los distintos grupos de interés han recibido un retorno significativamente mayor que el año anterior. En particular, el valor aportado a las personas usuarias y familias ha superado los 6,3 millones de euros, y el generado para las administraciones públicas asciende a 5,37 millones, gracias al ahorro en pensiones no contributivas, prestaciones, programas de apoyo y otros servicios sociales.

La actividad con clientela alcanza casi 20 millones de euros y la correspondiente a las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras, en especial salarios, formación y cotizaciones, supera los 17 millones.

Por otra parte lado, la Memoria Social de 2025 indica que la plantilla de este organismo contaba el año pasado con cerca de un millar de personas, de las cuales el 90,51% tiene una discapacidad igual o superior al 33%. La edad media del personal con discapacidad se sitúa en 49,5 años, y el volumen de empleo generado alcanzó las 52 nuevas oportunidades laborales a lo largo de 2025.

El año también estuvo marcado por una evolución positiva en las áreas de actividad. El servicio de lavandería industrial experimentó un crecimiento significativo, mientras que el área de limpieza -la de mayor volumen de empleo- mantuvo su papel como principal motor de ocupación dentro de la entidad. La facturación total ascendió a 19,95 millones de euros, un 2,18% más que en 2024.

El año pasado, la sociedad aprobó su primer Plan Estratégico, renovó la gestión de la cafetería del Aeropuerto de Foronda por cuatro años más, e incluyó en su Junta de socios a los ayuntamientos de Amurrio y Alegría-Dulantzi, lo que permitirá ser considerado como medio propio y servicio instrumental de ambos municipios.

PROGRAMAS

La Unidad de Apoyo atendió a las personas trabajadoras en ámbitos personales, laborales y familiares, desarrolló programas de adaptación de puestos, acompañamiento y seguimiento individualizado, e impulsó sesiones formativas en todos los talleres del territorio histórico.

En 2025 continuó el proyecto Lan Aukera-Promoción de Oportunidades, cofinanciado por el FSE+, que facilita la capacitación de personas con discapacidad de centros ocupacionales para favorecer su tránsito al empleo protegido. Este programa refuerza el papel de la entidad como agente clave de inserción y como puente entre recursos sociales y empleo.