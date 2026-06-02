El centro etxeTIC Etxaniz recauda 1.200 euros para Aspanovas con la creación de bolsas personalizadas

Ainhoa Resano, Eneritz Duñabeitia, Alicia Fernández Vizán y Ainhoa Fernández Calvo. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro de día etxeTIC Etxaniz ha impulsado una campaña solidaria e intergeneracional a favor de Aspanovas, la asociación para niñas, niños y adolescentes con cáncer y sus familias, que ha permitido recaudar 1.200 euros para el nuevo espacio Ausarta Zentroa mediante la creación de bolsas de compra personalizadas.

La iniciativa de etxeTIC Etxaniz, centro integrado en la red de la Diputación Foral de Bizkaia y gestionado por IMQ Igurco, ha contado con la colaboración de personas usuarias del servicio, comercios de Indautxu y vecinos del entorno.

Según ha explicado la Diputación, la campaña se ha desarrollado a partir de una actividad creativa y comunitaria en la que las personas participantes en el servicio etxeTIC han decorado y personalizado bolsas para la compra. La propuesta ha tenido además "un marcado carácter intergeneracional", al propiciar la implicación de personas de distintas edades en "una acción compartida con impacto social".

Las bolsas se distribuyeron en diferentes comercios de Indautxu, el barrio bilbaíno en el que se ubica el centro, donde los vecinos pudieron adquirirlas a cambio de un donativo.

La acción, ha destacado la Diputación, refleja "el compromiso del servicio etxeTIC con el entorno comunitario y con un modelo de cuidados que promueve la participación activa de las personas usuarias en iniciativas útiles, significativas y conectadas con la vida del barrio". Al mismo tiempo, ha servido para "reforzar vínculos" con el comercio local y con la comunidad más cercana.

CENTRO DE SALUD INTEGRAL

La campaña ha logrado reunir 1.200 euros, una aportación que contribuirá al trabajo que desarrolla Aspanovas en el acompañamiento a menores con cáncer y a sus familias en "momentos especialmente complejos y delicados".

En concreto, la recaudación se destinará íntegramente a Ausarta Zentroa, el nuevo espacio de salud integral de Aspanovas, un recurso orientado a ofrecer atención física, emocional y social a niños, niñas y adolescentes con cáncer en Bizkaia, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y acompañarles, junto a sus familias, en todas las etapas del proceso.

El cheque con la recaudación ha sido entregado a Aspanovas en un acto en el que han participado Ainhoa Resano, jefa de la Sección de Acompañamiento en el Hogar de la Diputación Foral de Bizkaia; Eneritz Duñabeitia, gestora de etxeTIC Etxaniz; y Alicia Fernández Vizán y Ainhoa Fernández Calvo, en representación de la asociación.