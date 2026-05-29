Centro Vasco de Tecnología de la Lengua de EHU lleva la IA avanzada a empresas e instituciones para sus proyectos

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BILBAO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Vasco de Tecnología de la Lengua de la EHU, HiTZ, se encarga de acercar la Inteligencia Artificial avanzada a empresas e instituciones para que puedan desarrollar sus propios proyectos a través de las 'Factorías de IA', que forman parte del programa ALIA.

Según han informado desde HiTZ en un comunicado, ALIA es "una iniciativa pionera en la Unión Europea que busca proporcionar una infraestructura pública de recursos de IA, como modelos de lenguaje abiertos y transparentes, para fomentar el impulso del castellano y lenguas cooficiales -catalán y valenciano, euskera y gallego- en el desarrollo y despliegue de la IA en el mundo.

Las 'Factorías de IA' que se han desarrollado permiten a empresas, startups y administraciones acceder gratuitamente a supercomputadores y herramientas avanzadas de IA con acompañamiento experto.

La iniciativa pretende reducir las barreras económicas y técnicas para que el tejido empresarial vasco y europeo pueda desarrollar y validar sus propias soluciones de IA de forma accesible y responsable. Dispone, además, de tres niveles de acceso en función de las necesidades de la entidad usuaria.

Según han subrayado desde el centro de la universidad pública vasca, "la idea es que la tecnología más avanzada y el conocimiento especializado dejen de ser un privilegio inalcanzable y estén al alcance del tejido empresarial y científico".

Tras destacar que "uno de los principales retos del desarrollo de la Inteligencia Artificial es el elevado coste computacional que requieren estos sistemas, además de la necesidad de contar con personal especializado", han apuntado que, en este escenario, estas factorías "buscan eliminar estas barreras ofreciendo acceso gratuito a infraestructuras tecnológicas avanzadas y soporte técnico experto".

"La idea es que la tecnología más avanzada y el conocimiento especializado dejen de ser un privilegio inalcanzable y estén al alcance del tejido empresarial y científico", han destacado, para añadir que, "se trata de democratizar el acceso a la IA avanzada para que empresas, startups, investigadores o administraciones públicas puedan desarrollar sus propios proyectos", según ha explicado el director adjunto del HiTZ, Germán Rigau.

Las "factorías de IA" ya están disponibles y funcionan como centros de innovación equipados con superordenadores de altas prestaciones específicamente preparados para entrenar y ejecutar modelos de Inteligencia Artificial.

ACCESO GRATUITO A COMPUTACIÓN

A través de esta iniciativa, las entidades interesadas acceden gratuitamente a recursos de computación, herramientas tecnológicas y acompañamiento especializado para desarrollar, probar y validar soluciones basadas en IA.

Además de la potencia de cálculo, las entidades participantes reciben asesoramiento personalizado de investigadores, ingenieros y especialistas en IA, así como acceso a modelos lingüísticos, sistemas de traducción automática, tecnologías de voz, datasets y herramientas de integración incluidas en el denominado ALIA Kit.

El programa contempla tres niveles de acceso según el grado de desarrollo que interese a las entidades usuarias, con el objetivo de que "cualquier empresa europea, independientemente de su tamaño, pueda experimentar y desarrollar soluciones de IA sin tener que afrontar los enormes costes tecnológicos que normalmente exige este tipo de proyectos", ha incidido Rigau.

El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través de EuroHPC, el organismo encargado de gestionar la red europea de supercomputación, y forma parte de una alianza internacional en la que participan cuatro países, entre ellos.

Las empresas, startups, centros tecnológicos o administraciones interesadas en participar pueden solicitar acceso a las AI Factories a través de EuroHPC y de la Red Española de Supercomputación (RES).