Cerca de 160 personas integrarán el operativo de limpieza de Santo Tomás en el Arenal de Bilbao

Archivo - Feria de Santo Tomás en el Arenal de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 160 personas se encargarán de las labores de limpieza y recogida de residuos durante la jornada de Santo Tomás que se desarrollará este sábado en el Arenal de Bilbao. Asimismo, se habilitarán un total de 475 contenedores de diferentes tamaños y fracciones para propiciar la recogida separada de residuos.

El Ayuntamiento de Bilbao ha dado a conocer este jueves el dispositivo preparado para este domingo, 21 de diciembre, cuando la capital vizcaína volverá a acoger la tradicional feria de Santo Tomás, que organiza BBK y que alcanza este año su 76 edición.

El Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos ha diseñado un operativo especial de limpieza integrado por 157 personas entre los turnos de mañana, tarde y noche del 21 de diciembre, así como la mañana del 22, momento en el que se dará por finalizado.

Durante toda la jornada, seis trabajadores recordarán la importancia de la separación en origen y atenderán cualquier duda que pueda surgir en este sentido en los diferentes puestos de venta, tanto los de producto como las txosnas. A los puestos se les dotará de cubos para la correcta recogida de las diferentes fracciones debidamente identificados: orgánico, vidrio, papel cartón, envases.

Estos operarios supervisarán, además, durante todo el día la calidad de los residuos depositados en cada cubo, los impropios, así como su porcentaje de llenado de estos.

Se habilitarán hasta 475 contenedores y cubos de diferentes fracciones para propiciar la recogida separada de residuos: 106 de orgánica, 86 de envases, 95 de papel y cartón, 161 vidrio, 24 aceite y tres para cenizas calientes. Durante todo el día va a haber personal que se encargará de hacer una primera recogida separada de los residuos que se encuentren en el suelo.

También se colocará una malla de protección en la barandilla de la Ría en los recintos de actividad con el objetivo de evitar el derrame de residuos a la lámina de agua. De forma paralela, el barco de limpieza de la Ría estará realizando tareas de limpieza durante el día.

CAMBIOS CIRCULATORIOS

Por otro lado, como cada año, la celebración de la feria obligará a modificar el tráfico, especialmente en el entorno del Arenal, que afectará también a la movilidad peatonal.

Estos cambios circulatorios obligarán a modificar los recorridos y paradas habituales de las líneas de Bilbobus que circulan por la zona, y afectará a varias líneas de Bizkaibus. Asimismo, quedarán suprimidos los puntos del servicio de BilbaoBizi de la Plaza del Arriaga y San Nikolas, y las paradas de taxi ubicadas en el Arenal y en la calle Sendeja, y el servicio del tranvía se verá afectado.

El área de Movilidad y Sostenibilidad recomienda a todas las personas que se acerquen a lo largo del día a Bilbao o se desplacen por la ciudad que lo hagan en transporte público, preferiblemente en tren o metro.

Desde las 7.30 horas y hasta las 23.30 horas, aproximadamente, permanecerán cerradas al tráfico las calles Sendeja (a la altura de la Plaza Ernesto Erkoreka), Ribera (a la altura del Puente de la Merced) y el Puente del Arenal (a la altura de la calle Bailén).

Hasta las 9.30 horas se permitirá el acceso al transporte colectivo, momento en el que se establecerán los recorridos alternativos programados para cada una de las líneas afectadas. El acceso para carga y descarga en el Casco Viejo, se permitirá hasta las 11.00 horas, salvo que a criterio de la Policía Municipal no se pueda mantener por la afluencia de público.

El acceso al aparcamiento de la Plaza Nueva y a los garajes de comunidad de las calles Viuda de Epalza, Prim y Ribera se mantendrá a juicio de la Policía Municipal, mientras lo permita la afluencia de público.

Una vez cortado el acceso desde la Plaza Erkoreka, señalistas regularán el paso a los aparcamientos de la zona de Prim-Dolaretxe, desde el cruce de las calles Prim con Aurrekoetxea.

El acceso al aparcamiento del Arenal por la Plaza Erkoreka se permitirá, salvo que a criterio de la Policía Municipal no se pueda mantener por seguridad, y permanecerá cerrado por el acceso-salida de la Plaza San Nicolás.

Asimismo, desde las 9.00 hasta las 22.30 aproximadamente, se cortará la circulación por la calle Bailén en dirección hacia la calle Ripa y Plaza Circular (transporte público). El tráfico se desviará por las calles San Francisco-García Salazar-Hurtado Amézaga para llegar a la Plaza Circular.

TRANSPORTE PÚBLICO

El cierre del recinto festivo del Arenal obligará a introducir cambios en el recorrido de 19 líneas de Bilbobus y, como consecuencia de los desvíos, se dejarán sin servicio algunas paradas. También las líneas de Bizkaibus, que habitualmente transitan por la zona, se verán afectadas por los cortes de tráfico, así como algunas paradas de taxi.

En cuanto al servicio de préstamo municipal de bicicletas, los puntos de Bilbaobizi de la Plaza Arriaga y San Nicolás estarán fuera de servicio durante toda la jornada, no pudiéndose realizar ni devoluciones ni alquileres de bicicletas en ellos. El resto de los puntos funcionarán con normalidad.

Por su parte, Metro y Euskotren reforzarán su servicio de trenes para atender la demanda de desplazamiento que genere la feria de Santo Tomás y la circulación del tranvía entre Arriaga y Abando permanecerá cortada desde las 9.00 horas hasta las 23.15 horas, lo obligará a modificar las frecuencias habituales del tranvía.

SEGURIDAD CIUDADANA

En cuanto a seguridad, durante todo el día se establecerán patrullas uniformadas de la Policía Municipal y Ertzaintza, tanto en el interior del Arenal como en sus inmediaciones.

Junto a ellas, también habrá agentes no uniformados preparados para intervenir cuando sea necesario y en aquellas situaciones que pudieran generar inseguridad. Se controlará también el perímetro del mercado con controles fijos en puntos como la Plaza Ernesto Erkoreka y la Plaza Circular con calle Navarra para velar en todo momento por la seguridad ciudadana. El Puesto de Mando Avanzado estará instalado en el edificio principal del Ayuntamiento.

El área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao pondrá a disposición del Mercado de Santo Tomás personal técnico, que recorrerá los distintos puntos de exposición y venta de alimentos para garantizar que cumplen con los requisitos higiénicos sanitarios exigidos por la legislación y comprobar la calidad sanitaria, origen, exposición, conservación, etiquetado o identificación y documentación de origen de los productos expuestos para la venta.

A este operativo especial con motivo del Mercado de Santo Tomás hay que añadir las inspecciones periódicas programadas en los restaurantes, bares, cafeterías o establecimientos de venta de alimentos, tanto en el entorno del Mercado de Santo Tomás, como en resto de la ciudad, dentro de la actividad normal de control higiénico-sanitario que durante todo el año se lleva a cabo en el área.

Por otro lado, con el objetivo de racionalizar el gasto y mantener una conducta de consumo responsable, de cara a las compras en este periodo navideño, desde el área de Salud y Consumo se aconseja evitar la compra en puestos o establecimientos que carezcan de la debida autorización administrativa para vender alimentos y/o bebidas.

Por último, un año más se habilitará un punto de información sobre drogas en la Plaza del Arriaga, en horario de 13.30 a 16.30 horas, con el propósito de fomentar en la juventud el autocuidado y la toma de decisiones responsable en relación con los consumos de droga.