Cercanías cubrirá en autobús el tramo entre Barakaldo y Santurtzi hasta nuevo aviso, por la avería en la catenaria

BILBAO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tramo ferroviario de Cercanías entre Barakaldo y Santurzi será cubierto en autobús hasta nuevo aviso, al no haberse solventado todavía la avería que obligó a interrumpir el servicio el pasado lunes.

Según ha informado Renfe a Europa Press, aunque ya se cubre con normalidad el trayecto Barakaldo-Bilbao y el de Bilbao-Muskiz, el servicio entre Barakaldo-Santurtzi no se podrá prestar por tren por el momento.

Por esta causa, la compañía ofrece a los usuarios tranasporte por carretera con la misma frecuencia que los trenes a los que sustituirán los autobuses. Se trata, según la empresa ferroviaria, de "garantizar la movilidad de los pasajeros" hasta que concluya la reparación de la avería.