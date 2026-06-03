Cerrada la AP-8 en ambos sentidos en Maltzaga (Elgoibar) por un accidente entre un camión y una furgoneta

Archivo - Retenciones en la AP-8 - GOBIERNO VASCO - Archivo

SAN SEBASTIÁN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La autopista AP-8 se encuentra cerrada en ambos sentidos por el accidente que se ha producido pasadas las nueve de la mañana de este miércoles entre un camión y una furgoneta, en el que han resultado heridas varias personas.

Bidegi ha informado de que el accidente entre el camión y la furgoneta se ha producido en la AP-8, en Elgoibar, en el punto kilométrico 69, en sentido Bilbao, en el enlace entre la AP-8 y la AP-1 en Maltzaga.

La AP-8 se encuentra totalmente cerrada en ambos sentidos. En dirección Bilbao desde Elgoibar no se puede circular y en sentido Behobia, está cerrado desde el enlace de la AP-8 con la AP-1 en Eibar.