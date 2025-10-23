Cerrada al tráfico en Bermeo la carretera BI-631 en ambos sentidos por la caída de un árbol por las rachas de viento

Contenedores desplazados en Bermeo por las fuertes rachas de viento de la borrasca 'Benjamin' - EUROPA PRESS EUSKADI

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La carretera BI-631 a la altura de Bermeo (Bizkaia) permanece cortada al tráfico en ambas direcciones tras la caída de un árbol debido a las fuertes rachas de viento, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

La incidencia ha tenido lugar a las 7.50 horas en el punto kilométrico 33 de la carretera vizcaína, en Sollube, cuando las fuertes rachas de viento han provocado la caída del árbol, que ha quedado sobre ambas calzadas.

Desplazados al lugar operarios de Obras Públicas, todavía pasadas las 10.00 horas se trabajaba sobre el terreno para proceder a la retirada del árbol y a la posterior reapertura de la circulación a la mayor brevedad.

Por otro lado, una persona ha resultado herida y ha sido atendida en el lugar por servicios sanitarios tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaba en la BI-636 en Güeñes, sentido Balmaseda.

El vehículo siniestrado ha obstaculizado el carril izquierdo de la carretera y el herido se encontraba siendo asistido por una ambulancia desplazada al lugar.

La Ertzaintza recomienda precaución en vías y zonas expuestas a posibles incidencias provocadas por las fuertes rachas de viento de la borrasca Benjamín.