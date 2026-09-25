Cerrajera Valle Léniz celebra su 90 aniversario con el lanzamiento de su nueva marca corporativa, Klabia

SAN SEBASTIÁN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa guipuzcoana Cerrajera Valle Léniz ha celebrado este viernes su 90 aniversario en Aretxabaleta (Gipuzkoa), con la presentación de su nueva marca corporativa Klabia, que engloba a CVL, Dorlet Security y Dorlet Waste.

La Cerrajera Valle Léniz y su marca comercial CVL, fabricante de cerraduras para puertas de acero y aluminio, son el origen del grupo Klabia, que integra además de CVL, los negocios ubicados en Álava (Parque Tecnológico de Miñano) Dorlet Security, especializada en sistemas de seguridad integral y que destaca por sus soluciones para infraestructuras críticas, y Dorlet Waste un negocio dedicado al control de accesos de contenedores de residuos sólidos urbanos.

El Grupo, que cuenta actualmente con más de 170 profesionales y una facturación que supera los 26 millones de euros, desarrolla su actividad comercial desde diferentes ubicaciones en España, además de contar con presencia internacional y filiales comerciales en Francia, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, México y Argentina.

Al evento conmemorativo de su 90 aniversario han asistido el viceconsejero de Promoción Industrial de Gobierno Vasco, Andoitz Korta, el diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos de Gipuzkoa, Unai Andueza, y el alcalde de Aretxabaleta, Garikoitz Iturbe, entre otros responsables.

Además, el director ejecutivo del grupo Klabia, Aitor Goikoetxea, ha destacado la "capacidad de adaptación, la diversificación, la innovación, la inversión, la apuesta por el talento y la participación de las personas" de esta empresa.

Al mismo tiempo, ha manifestado que la nueva imagen corporativa Klabia "supone un punto de inflexión en esta evolución de una identidad corporativa al Grupo, reforzando la conexión entre sus diferentes negocios y haciendo visible la dimensión de un proyecto empresarial que ha ido creciendo y diversificando a lo largo de nueve décadas".