El certamen literario juvenil 'Gazte Hitzak' de Vitoria-Gasteiz reconoce los mejores nanorrelatos y cuentos de 2026

'Gazte Hitzak' - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concurso de cuentos y nanorrelatos 'Gazte Hitzak' de Vitoria-Gasteiz ha reconocido las mejores obras de su edición de 2026, en la que han participado 132 jóvenes con un total de 180 textos que debían incluir la palabra piel.

El certamen, dirigido a jóvenes de entre 12 y 30 años, se enmarca en el programa de creación joven 'Sortzen' y cuenta con la colaboración de los Servicios Municipales de Juventud y Cultura, el Centro Cultural Montehermoso, la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pública de Euskadi IDarte y el patrocinio de Laboral Kutxa.

El jurado, formado por la escritora y bertsolari, Oihana Arana, y el escritor y dramaturgo, Mikel Ayllón, ha premiado ocho textos y seleccionado otros cuatro. Para la evaluación de los trabajos se han tenido en cuenta aspectos como la calidad literaria, la aproximación a la temática, la corrección y la originalidad.

Arana y Ayllón han destacado que "en Vitoria-Gasteiz hay una cantera literaria muy sólida y el nivel de los participantes ha sido muy alto, por lo que ha resultado especialmente difícil elegir a los ganadores". Ambos ejercerán como mentores para acompañar la mejora de los cuentos premiados.

En la modalidad de nanorrelatos han participado 107 jóvenes con un total de 153 textos, de los cuales 132 correspondieron a la categoría de 12 a 15 años y 21 a la segunda, de 16 a 18 años. En cuanto a los idiomas, 103 trabajos se han escrito en castellano y 50 en euskera.

Los textos premiados en la primera categoría han sido para Nausika Iztueta y Pau Saurel. Por su parte, en la categoría de 16 a 18 años, las personas ganadoras han sido Ángela Silva y Samia Boukhari Kebir. Asimismo, en la categoría de 12 a 15 años han sido seleccionados los nanorrelatos de Alba González Plaza y de Endika Fernández Míguez.

En la categoría de cuentos, 25 jóvenes han presentado 27 propuestas, trece en la franja de 18 a 24 años y catorce en la de 25 a 30 años. De ellos, 16 se han presentado en castellano y 11 en euskera.

En la categoría de 18-24 años, los premios han recaído en Ane Etxabe Isasmendi por su obra en euskera 'Denborak ukitzen duen tokian' y en Kimberly Sánchez por su cuento en castellano 'El matiz del alma'. Por su parte, en la categoría de 25-30 años, reconocida con el Premio Laboral Kutxa, los galardones han sido para Miren Uriarte Crespo, con 'Azalberritzen' en euskera, y Samuel Aguirre Ferreira, con 'Un cigarro y un beso' en castellano.

Asimismo, han sido seleccionados los cuentos 'Bizitzaren mihisea', de Marlen Olaetxea Etxabe y 'Las 7 vidas del gato', de Liam de Graaf García, ambos correspondientes a la categoría de 18 a 24 años.

PREMIOS

Los autores de las obras ganadoras recibirán diversos premios. En la modalidad de nanorrelatos, las personas galardonadas recibirán 100 euros y un vale regalo de 75 euros para canjear en una librería de Vitoria-Gasteiz. En la categoría de cuentos, la gratificación será de 250 euros y un vale regalo de 75 euros para gastar en librerías de la ciudad.

Además, los autores de los cuentos premiados tendrán la oportunidad de mejorar sus obras de la mano de Oihana Arana y Mikel Ayllón a través de cuatro sesiones de mentoría. La primera se celebrará el próximo viernes 27 de marzo y cada participante disfrutará de un total de diez horas de apoyo y asesoramiento creativo.

Este año, por primera vez, las personas ganadoras de los nanorrelatos, así como los autores de los relatos seleccionados, participarán a comienzos de mayo en un taller de escritura creativa impartido por la joven escritora vitoriana Itziar Uriarte, ganadora de 'Gazte Hitzak' en 2016.

Todos los textos premiados y seleccionados serán ilustrados por estudiantes de la Escuela Superior de Arte y Superior de Diseño Pública de Euskadi IDarte y formarán parte de un catálogo y una exposición itinerante. La muestra se inaugurará el próximo 30 de mayo en Labe Gazte Laborategia, tras el acto de entrega de premios que tendrá lugar en el Centro Cultural Montehermoso ese mismo día a las 12.00 horas.