El CES propone concretar líneas estratégicas y garantizar recursos en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación

BILBAO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social Vasco (CES) ha valorado la reformulación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación - Euskadi 2030, si bien ha advertido de que su éxito dependerá de la capacidad para "concretar las líneas estratégicas, concentrar recursos, reforzar el protagonismo empresarial y traducir los instrumentos previstos en un impacto real sobre la productividad, el empleo cualificado y el crecimiento empresarial".

Según ha informado el CES, este organismo aprobó en el pleno del pasado día 16 su dictamen sobre la reformulación que propone el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco al Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) Euskadi 2030, un documento que recoge la actualización del plan con el objetivo de adaptarlo a la situación actual y los retos a los que debe hacer frente la sociedad vasca a medio y largo plazo.

En su respuesta, el Consejo estima que la reformulación del PCTI - Euskadi 2030 resulta "oportuna", ya que constituye "una oportunidad para consolidar el posicionamiento competitivo de Euskadi en el nuevo contexto europeo", y considera "resaltable y positivo" que se integre en una estrategia global de país basada en el modelo de Desarrollo Humano Sostenible.

El informe identifica, además, diversos aspectos de mejora orientados a reforzar su eficacia, su capacidad de ejecución y su impacto tanto en la competitividad empresarial e industrial, como en su propósito de mejora de la sociedad vasca en su conjunto.

Entre las principales recomendaciones del CES Vasco se encuentra la necesidad de "reforzar la centralidad" de la empresa, especialmente de la pyme industrial, como "sujeto prioritario de la política de I+D+i".

El Consejo advierte de que el tejido productivo vasco está formado mayoritariamente por pymes industriales que constituyen la base de las cadenas de valor y considera necesario incorporar un desarrollo específico orientado a impulsar su "participación, liderazgo y escalado" en el sistema de innovación.

El CES constata que la ampliación del perímetro del plan "enriquece" su enfoque, pero también conlleva "un riesgo de dispersión". Por ello, el informe subraya la importancia de homogeneizar el nivel de concreción de las distintas líneas estratégicas del Plan y garantizar "una adecuada priorización y concentración de recursos".

Para el Consejo, algunas líneas presentan "un elevado grado de desarrollo", mientras que otras mantienen "un carácter más descriptivo", lo que puede generar "riesgo de dispersión si no se establecen mecanismos claros de concreción y priorización".

En relación con los denominados Faros de Innovación, considera que pueden convertirse en "auténticas misiones industriales" si cuentan con financiación suficiente y plurianual, integran de forma efectiva a toda la cadena de valor y aseguran la participación de empresas tractoras y proveedores.

Asimismo, el CES propone reforzar instrumentos como la compra pública innovadora y establecer indicadores medibles de impacto industrial.

Otra de las recomendaciones alude a la necesidad de reforzar el vínculo entre ciencia e industria y favorecer el escalado industrial. El CES Vasco plantea impulsar programas puente entre investigación avanzada y aplicación industrial, así como "medir de forma sistemática la absorción empresarial" del conocimiento generado en el sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación.

También propone asegurar "una mayor estabilidad, previsibilidad y coherencia del marco instrumental" del plan, de modo que las empresas dispongan de "calendarios claros, compatibilidad entre instrumentos (subvención y fiscalidad) y una simplificación efectiva en la gestión administrativa".

TALENTO ALTAMENTE CUALIFICADO

Por lo que respecta al objetivo de aumentar la base de talento altamente cualificado para "reforzar las capacidades científicas, tecnológicas y profesionales que requiere la triple transición", el CES considera necesario garantizar una financiación adecuada de la universidad pública y plantea concretar mejor algunas iniciativas recogidas en el plan, como el Campus Atlántico o el Centro de Estudios Avanzados, especificando su configuración, gobernanza, ámbitos de conocimiento y mecanismos de colaboración con las universidades vascas.

El dictamen incorpora además consideraciones sobre el impulso de la diversidad lingüística en la comunidad científica y, en este sentido, propone reforzar los recursos para facilitar el aprendizaje del euskera al personal investigador y garantizar que la implantación de las medidas no resulte excluyente.

El Consejo plantea introducir mejoras para reforzar aspectos como la lucha contra la polarización, la desinformación o las desigualdades sociales, así como incorporar indicadores específicos y contemplar el diálogo social en los procesos de elaboración de políticas públicas basadas en conocimiento experto.

El CES Vasco valora la reformulación del PCTI Euskadi 2030, pero precisa que su éxito dependerá de la capacidad para concretar las líneas estratégicas, concentrar recursos, reforzar el protagonismo empresarial y traducir los instrumentos previstos en "un impacto real" sobre la productividad, el empleo cualificado y el crecimiento empresarial, "todo ello con el objetivo compartido de fortalecer la competitividad del tejido productivo vasco y contribuir al desarrollo económico sostenible de Euskadi".