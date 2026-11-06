César Bona presenta este lunes en Bilbao su nuevo libro "El reto de ser humanos", propuesta educadora para tiempos de IA

Archivo - El profesor César Bona. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El profesor César Bona ofrecerá este lunes una charla en el salón El Carmen de Indautxu, en Bilbao, para presentar su nuevo libro, "El reto de ser humanos. Las 8 competencias para pensar, crear y liderar en tiempos de IA" (Ariel), donde plantea una propuesta "transformadora" para adultos, familias y educadores que quieren preparar a las nuevas generaciones y a sí mismos para un mundo donde ciertas capacidades serán "más valiosas que nunca".

La cita tendrá lugar a las 19.00 horas, en un acto con entrada libre hasta completar aforo, que cuenta con la colaboración de BBK, y en la que el profesor aragonés conversará con el historiador y también docente Esteban Goti.

En su nuevo libro, Bona parte de la constatación de que "nunca se había vivido una revolución tecnológica tan acelerada y, sin embargo, "el gran desafío de este tiempo no está en las máquinas, está en nosotros", explica.

De esta forma, mientras la inteligencia artificial avanza, plantea el docente, "corremos el riesgo de perder aquello que nos hace únicos: la capacidad de prestar atención, pensar con criterio, crear, comunicarnos, convivir y liderar nuestras propias vidas".

De esta forma, en "El reto de ser humanos" Bona ofrece una "propuesta transformadora" a través de ocho dimensiones esenciales con las que ofrece al lector "un recorrido claro, práctico e inspirador para desarrollar paso a paso las fortalezas que sostienen nuestra autonomía y nuestra manera de relacionarnos con los demás".

Con herramientas y estrategias aplicables al día a día, la guía de Bona invita al lector a "rescatar y potenciar lo mejor del ser humano", mostrando "cómo las ocho competencias están conectadas entre sí.

Según plantea el autor, "la atención despierta la curiosidad; el pensamiento crítico mejora nuestras decisiones; la comunicación fortalece los vínculos" y, subraya, "de esa red nace algo decisivo como es la libertad de pensar por uno mismo y construir una vida con sentido".

BIOGRAFÍA

César Bona es un referente internacional en innovación educativa y su pensamiento, de enfoque profundamente humanista, pone el foco en la curiosidad, la creatividad y la necesidad de formar personas capaces de convivir en una sociedad compleja.

Maestro y escritor, y licenciado en Filología Inglesa y diplomado en Magisterio en Lengua Extranjera por la Universidad de Zaragoza, ha sido finalista del Global Teacher Prize, considerado el "Nobel de la Educación" y jurado de los Premios Princesa de Asturias en la categoría de Comunicación y Humanidades.

También ha sido galardonado con la Medalla de Oro de Cruz Roja Española y el Premio Nacional CreArte del Ministerio de Cultura, entre otros reconocimientos a su trayectoria profesional.

Su página web está presidida por la frase "Lo que somos importa tanto como lo que sabemos" y lleva publicados cerca de una decena de libros, en torno a temáticas como los métodos educadores, los retos y desafíos de la educación, el Quijote o los derechos y deberes de la infancia.