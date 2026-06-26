Chris Isaak celebra este viernes su 70 cumpleaños con un concierto como cabeza de cartel del BBK Legends Bilbao

El cantante Chris Isaak (d) es felicitado por Gorka Martínez (izda) y el alcalde de Bilbao por su 70 cumpleaños. - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El músico californiano Chris Isaak, (Stockton, 1956) cumple este viernes 70 años y lo celebrará sobre el escenario con un concierto como cabeza de cartel del Festival "BBK Legends Bilbao 2026", aunque asegura que "ojalá fuese una leyenda" pero que solo lo siente así "en su cabeza".

Horas antes de ese concierto en el Bilbao Arena, mismo recinto y festival al que regresa tres años después de participar en la edición de 2023, Isaak ha sido recibido y felicitado con una tarta por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y por el director general de BBK, Gorka Martínez, quienes le han cantado el 'cumpleaños feliz' mientras el rockero soplaba las velas de sus 70 años, cuarenta de ellos de trayectoria musical, tras debutar en 1985 con un disco de título homónimo.

Preguntado por si tocar en concierto el día de su cumpleaños le supone algo especial, Isaak ha confesado que no lo siente así puesto que casi todos sus cumpleaños coinciden con algún concierto porque suelen ser las fechas de sus giras. Además, ha añadido, "mi banda es como mi familia así que es un buen entorno con el que celebrarlo siempre".

Respecto a estar tanto tiempo de gira, el californiano ha explicado que lo que más le gusta de los tours es el momento del escenario porque todo lo demás "son esperas en aeropuertos y autobuses".

En ese punto ha sido cuestionado por si todos esos 40 años de carretera le habían obligado a perderse cosas que echara de menos y el músico ha confesado que le hubiera gustado tener hijos y una familia pero que, al final, ha merecido la pena porque es alguien al que le resulta difícil mirar atrás. "Prefiero mirar siempre hacia adelante", ha subrayado.

Por otro lado, Isaak, que solo tiene prevista otra parada en el Estado, este sábado en la sala Paral·lel 62 de Barcelona, ha reconocido que el rock and roll es algo muy importante en su vida pero que hay otras cosas "más importantes en mi vida", y ha puesto como ejemplo su perro, que ahora está enfermo, ha lamentado. En todo caso, si considera que el rock and roll es "sin duda mi pareja estable" porque, ha remarcado, "paso más tiempo con mi banda que con mi familia".

Preguntado por un posible nuevo disco, Isaak ha reconocido que está trabajando en canciones y que todavía no ha entrado a grabar aunque confirma que irá en la línea de los anteriores: "raro, melancólico, emocional y con rock and roll" porque, ha revelado, "realmente no pretendo romper ningún patrón respecto a mi música" y las letras hablaran de las mismas cosas y sensaciones que los anteriores, de "la pérdida, sentirse solo, del amor o d perderse cosas de la vida por centrarse en lo material pensando que eso te va a dar la felicidad".

En cuanto a su relación con el cine, ha afirmado que antes que actor es músico porque la diferencia principal es que "en el cine te unes al circo de otro y la música es tu circo". En este punto ha recordado al director David Lynch, del que ha dicho que fue "un gran amigo, una persona muy honesta y sincera; un verdadero genio, al contrario que muchos que se lo creen y no lo son, él sí lo era" y con quien, ha añadido "era muy divertido trabajar". "Le echo de menos y me hubiera gustado que fumara menos, porque fumaba cinco paquetes diarios" ha lamentado.

CANCELACION TOM MORELLO

La edición 2026 del festival, del que Isaak es este viernes su principal reclamo, anunció esta semana a última hora la cancelación de otro de sus nombres estelares, el guitarrista y fundador de Rage Against The Machine, Tom Morello, que llegaba de actuar como músico invitado en la reciente gira estadounidense de Bruce Springsteen, concluida a finales de mayo. En un comunicado, el propio Morello ha explicado que se ha visto obligado a cancelar su actuación, prevista para este sábado, porque su madre, que se encuentra enferma, había sido ingresada de nuevo en el hospital y regresaba "a casa para ayudar a cuidarla".

Debido a la falta de tiempo, la organización no ha sustituido al artista y ha comunicado que, con motivo de esta modificación, quienes hubieran adquirido entrada de sábado podrán solicitar la devolución completa o parcial de su compra, mientras que las personas con el bono para los dos días podrán solicitar una devolución parcial, rellenando el formulario habilitado para ello en la web del festival.

Las nuevas entradas para la jornada del sábado, con la programación actualizada, están disponibles a 50 euros + 5 de gastos de gestión y no se pondrán nuevos bonos de dos días a la venta. El plazo para solicitar la devolución parcial o completa, según corresponda, estará abierto hasta este sábado 27 de junio a las 18.00 horas.

PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA

El BBK Legends Bilbao mantiene su programación con el resto de conciertos previstos los días 26 y 27 de junio en el Bilbao Arena, de forma que este viernes, junto a Isaak, actuarán Cracker y Dea Matrona, y la jornada del sábado seguirá adelante con Beat y la banda sueca Graveyard.

En el caso del cuarteto Beat, proyecto que integran los ex King Crimson Adrian Belew y Tony Levin, junto al guitarrista Steve Vai y el batería Danny Carey, recalan en Bilbao con un concierto basado en el repertorio de la decada de los ochenta del grupo liderado por Robert Fripp, cuando ambos músicos se integraron en la formación de ese periodo.

Según ha explicado la organización, ante la no sustitución de Morello por otro artista y "con el objetivo de ofrecer al público la mejor experiencia posible, se ha trabajado junto al equipo de Beat para ampliar la duración de su actuación y ofrecer su show completo, con una duración de 120 minutos". Tras ellos, cerrarán los suecos Graveyard, que completarán la programación de la jornada y pondrán el broche a la edición 2026. La apertura de puertas se mantiene según lo previsto a las 18.30 horas ambos días.