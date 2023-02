Chris Isaak completa el cartel de BBK Bilbao Music Legends Festival

BILBAO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El BBK Bilbao Music Legends Festival, que se celebrará los días 23 y 24 de junio de 2023 en el Bilbao Arena, cierra cartel con la confirmación de la actuación del legendario cantante y compositor de rock & roll Chris Isaak.

El Ayuntamiento de la capital vizcaína ha informado, en un comunicado, que artistas como Isaak, Uli Jon Roth, Nikki Lane y Willis Drummond completan el cartel de la sexta edición de BBK Bilbao Music Legends Fest.

Chris Isaak será segundo cabeza de cartel. Con más de tres décadas de carrera, nominado a un Grammy, múltiples éxitos musicales y cinematográficos y trece álbumes de estudio, el cantante y compositor de rock & roll, nacido en California (EEUU), ofrecerá su espectáculo el sábado 24 de junio, un día después de la actuación de THe Cult, primer cabeza de cartel.

A la edición de este año también se unen el legendario compositor y que fue guitarrista líder de la banda de hard rock y heavy metal, Scorpions, Uli Jon Roth (Dusseldorf); la cantante y compositora de música country-rock Nikki Lane (Nashville, EEUU), la banda de rock euskaldun Willis Drummond (Baiona), que presentarán su nuevo disco "Hala ere"; Vargas Blues Band, que acuden con su último trabajo "Stoner Night", y el productor y compositor estadounidense Luke Winslow-King con su música ecléctica que combina el blues del Delta del Mississippi, la música folk y el rock & roll de raíces.

Estos artistas se suman a los ya anunciados anteriormente: The Cult, The Waterboys, Canned Heat y Nikki Hill. Como en anteriores ediciones, el BBK Bilbao Music Legends Fest también sigue apostando por bandas locales y emergentes, y en esta ocasión contará la participación de Lorelei Green, Sua y The Daltonics, entre otras.

El festival pone este lunes a la venta las entradas de día a 60 euros (+gastos) y el bono de dos días a 95 euros (+gastos). Las entradas se podrán adquirir en los cajeros multiservicio de Kutxabank y en la web oficial del festival www.musiclegendsfestival.com

El viernes 23 de junio, además de The Cult, actuarán Uli Jon Roth,

Nikki Hill, Willis Drummond, Vargas Blues Band, The Daltonics y Sua. El sábado seráel turno de Isaak, The Waterboys, Canned Heat, Nikki Lane,

Luke Winslow-king y Lorelei Green.