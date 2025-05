El ciclo del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz se traslada al Palacio Europa con Sumrrá y Milena Casado

Move, Álvaro Torres Trío, Juan Saiz y Sarah Hanahan completan el cartel

VITORIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz traslada su ciclo más vanguardista al Palacio de Congresos Europa, con motivo de las obras de una de sus sedes, el Teatro Principal, y con un cartel conformado por los artistas Sumrrá, Milena Casado, Move, Álvaro Torres Trío, Juan Saiz y Sarah Hanahan, del 14 al 19 de julio.

En un comunicado, la organización ha concretado que 'Jazz en el Europa' se desarrollará en el Auditorio María de Maeztu del Palacio de Congresos Europa.

El lunes 14 y el martes 15 los conciertos comenzarán a las 20.30 horas, mientras que del miércoles 16 al sábado 19, el horario se adelantará a las 17.30 horas, para dar oportunidad al público de asistir a las dobles sesiones del polideportivo de Mendizorrotza.

A partir de este viernes, 9 de mayo, se podrán adquirir las entradas para este ciclo a un precio de 20 euros por concierto, y abonos para todos los días, con un coste de 85 euros, en la página 'web' www.jazzvitoria.com.

El cuarteto Move será el encargado de inaugurar el nuevo escenario el 14 de julio. Compuesto por músicos muy cercanos a la escena local, tales como los vascos Iñigo Ruiz de Gordejuela, al piano, y Borja Barrueta, a la batería, el saxo navarro Alberto Arteta y el contrabajista aragonés Javier Callén.

El grupo presentará en Gasteiz su segundo trabajo 'Momentum', concebido como "un testimonio tanto del legado del jazz como de las vivencias y contextos únicos de cada integrante, que pone el foco en la comunicación emocional que establece con el oyente".

Un día después, será el turno de Álvaro Torres Trío, "una de las propuestas más interesantes del jazz contemporáneo en Nueva York". La organización ha explicado que el pianista y compositor Álvaro Torres es una voz emergente en la escena neoyorkina. Actuará acompañado por el batería Kresten Osgood y el contrabajista japonés Masa Kamaguchi.

El grupo gallego Sumrrá regresa a Vitoria el 16 de julio para celebrar con el público del Festival de Jazz su 25 aniversario. Acaban de recibir el 'Premio Plataforma Jazz España' a su trayectoria como banda consolidada. El conjunto está formado por Manuel Gutiérrez, Xacobe Martínez Antelo y LAR Legido.

Por su parte, el cuarteto de Juan Saiz presentará su proyecto 'Pindio II' el jueves 17. "Un viaje sonoro al vacío", en el que el compositor, flautista y saxofonista cántabro Juan Saiz estará acompañado por el pianista Xavi Torres, el contrabajista Manel Fortià y el batería Genís Bagés.

MILENA CASADO

Sarah Hanahan, "una de las jóvenes promesas del saxofón", presentará el viernes 18 su álbum debut 'Among Giants'. El Festival ha destacado que se graduó en 2019 y en 2022 completó su máster en la Juilliard School, pero ya ha trabajado con importantes figuras del jazz, como Jeff 'Tain' Watts, Peter Martin, Emmet Cohen o Dee Dee Bridgewater, además de actuar regularmente en destacados clubes de jazz de Nueva York.

Completará el ciclo, el sábado 19, otra joven intérprete, la trompetista Milena Casado. Calificada como una revelación por The New York Times, es conocida por "su enfoque único y profundamente personal de la música".

En la pasada edición, actuó en Mendizorrotza con Terri Lyne Carrington y este año regresa para presentarse como líder de su propia banda con el disco 'Reflection of Another Self', cuyo lanzamiento está previsto la próxima semana.