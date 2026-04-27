El ciclo 'Mintza Lagun Diálogos' regresa este martes con una charla en euskera en torno a la Inteligencia Artificial

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SAN SEBASTIÁN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Mintza Lagun Diálogos', organizado por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, regresará este martes con una nueva sesión en la que el filósofo y sociólogo Eduardo Apodaka y la doctora en Ingeniería Usue Mori ofrecerán la charla 'Adimen artifiziala ezinegonaren aurrean', que estará moderada por el periodista Harri X. Fernández.

La diputada de Cultura, Goizane Álvarez, ha recordado que, apelando al "valor simbólico" de la desaparecida librería Lagun, este ciclo se configura como "un espacio de intercambio y contraste de ideas a partir de conversaciones con autores y autoras de libros que realizan una reflexión crítica sobre cuestiones actuales".

El martes, los ponentes partirán de las áreas de tecnología y filosofía para hablar de Inteligencia Artificial. La charla comenzará a las siete de la tarde en el Salón de Actos del Convento Santa Teresa de San Sebastián y se desarrollará en euskera.

Eduardo Apodaka se licenció en Filosofía y se doctoró en Sociología, en la EHU, donde trabaja en el departamento de Psicología Social. Durante su carrera investigadora ha abordado "la psicología social del poder y de la legitimación, los procesos de psicologización de la sociedad actual, y en el caso vasco el estatus y valor de las identidades lingüísticas minorizadas", han explicado desde la institución foral.

Usue Mori es licenciada en Matemáticas y doctora en Ingeniería Informática en la EHU. Actualmente es profesora e investigadora del departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática de la EHU y coordinadora del grado de Inteligencia Artificial. Su investigación se centra en el diseño de modelos de inteligencia artificial, principalmente para extraer información útil de los datos recogidos a lo largo del tiempo.

Por último, el moderador Harri X. Fernández es licenciado en Humanidades y Comunicación por la Universidad de Deusto. Es responsable del área de Cultura del periódico Noticias de Gipuzkoa, así como crítico, investigador y programador de cine.

El ciclo 'Mintza Lagun Diálogos' continuará el 21 de mayo con la sesión 'Violencia', a cargo de Rebeca Martín y Mónica Ojeda y moderada por Gonzalo Torné. El objetivo de este encuentro es explicar cómo pueden escribirse ficciones en sociedades marcadas por la violencia y, al mismo tiempo, cómo esta ha sido representada a lo largo de los últimos siglos en la prensa, la medicina y otros ámbitos, en relación con los problemas sociales.