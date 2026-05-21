El ciclo musical electrónico Dantz Point Bizkaia by BBK recorrerá Barakaldo, Sestao, Bilbao, Getxo y Durango

Anterior edición de Dantz Point Bizkaia by BBK en Getxo - BBK

BILBAO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Dantz Point Bizkaia by BBK recorrerá este año Barakaldo, Sestao, Bilbao, Getxo y Durango en una tercera edición que consolida este ciclo musical itinerante que propone "nuevas formas de relacionarse con espacios singulares del territorio a través de la electrónica contemporánea", según han informado sus organizadores, la plataforma Dantz, nacida en Euskadi y ya convertida en "referente" en la música electrónica a nivel estatal y europeo.

La Sala BBK de Bilbao ha acogido este jueves la presentación de nueva edición de este proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Bancaria BBK y que volverá a recorrer lugares emblemáticos de Bizkaia entre los meses de mayo y septiembre.

El objetivo de este ciclo es "conectar música electrónica contemporánea, patrimonio histórico y comunidad local, a través de experiencias culturales compartidas únicas", han resumido Jokin Telleria (director de la plataforma Dantz) y Julen Iñarra (director de Dantz Point), que han comparecido acompañados de Koldo Bilbao, responsable de cultura de BBK, y de representantes de los ayuntamientos de los municipios en los que tendrá lugar Dantz Point Bizkaia by BBK 2026.

El Parque Zamalanda de Barakaldo acogerá el 30 de mayo la primera de las fechas programadas, que se alargarán hasta el 5 de septiembre, cuando el Puerto Viejo de Getxo sea la sede de la última sesión de esta tercera edición.

Como en el pasado 2025, la parada bilbaína de Dantz Point Bizkaia by BBK coincidirá con la Aste Nagusia de la ciudad, y volverá a celebrarse en la explanada en torno a la grúa La Karola, símbolo del pasado industrial y de la transformación urbana de la ciudad.

Además, el 4 de julio en el Parque Labe Garaia de Sestao (punto destacado del patrimonio industrial de Bizkaia) tendrá lugar otro de los encuentros. Lo mismo ocurrirá, ya el 4 de septiembre, en el Parque Tabira de Durango.

Dantz Point nació en 2019 con la intención de dinamizar lugares con alto valor histórico, industrial, arquitectónico, natural y/o social mediante propuestas artísticas gratuitas, abiertas a todos los públicos y centradas en la música electrónica. En 2024 la iniciativa llegó a Bizkaia de la mano de BBK, donde se ha podido establecer gracias a la colaboración de los ayuntamientos y de colectivos culturales y agentes locales de cada municipio que el ciclo ha ido visitando.

"Solo así podemos desarrollar experiencias específicas y realmente vinculadas tanto a la identidad propia de cada espacio elegido como a la comunidad residente en él y a su escena musical local", han asegurado Telleria e Iñarra.