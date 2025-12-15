El ciclo 'Pasajes desconocidos de la historia de Gipuzkoa' abordará la aviación comercial y su relación con las guerras

SAN SEBASTIÁN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Pasajes desconocidos de la historia de Gipuzkoa', organizado por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral en colaboración con la Asociación de historiadores guipuzcoanos Miguel de Aranburu, volverá este próximo miércoles con una nueva charla, titulada 'Abiazio komertzialaren eta guden arteko erlazioa Euskal Herrian (1919-1939)', que correrá a cargo de Iñaki Etxaniz, que abordará la aviación comercial y su relación con las guerras.

En un comunicado, la diputada foral de Cultura, Goizane Álvarez, ha recordado que este ciclo tiene como objetivo "destacar episodios menos conocidos de la historia de Gipuzkoa, en este caso pertenecientes al siglo XX".

En la charla del miércoles, Etxaniz narrará la historia de dos aerolíneas pioneras que trabajaron en el País Vasco entre 1919 y 1939. La primera, la Société des Transports Aéronautiques du Sud- Ouest (STASO), nació después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, utilizando aviones antiguos creados para la guerra. La segunda, Air Pyrénées, se fundó durante la Guerra Civil en 1936 y operaba con aviones civiles de nueva fabricación.

Según han explicado desde la institución foral, en ambos casos fueron iniciativas impulsadas por necesidades económicas. El primero tenía como objetivo reactivar el turismo y las relaciones comerciales, y estaba financiado por los casinos de Biarritz para atraer turismo de élite, mientras que el segundo respondía a la necesidad de asegurar la supervivencia económica y política en un contexto de guerra, con el fin de garantizar las conexiones entre las zonas bajo control de la República.

Iñaki Etxaniz Tesouro está doctorado en Historia Contemporánea, actualmente es profesor adjunto en el Departamento de Políticas Públicas e Historia Económica de la Facultad de Economía y Empresa, e imparte asignaturas como Historia Económica e Historia Económica de la España Contemporánea.

La sesión del miércoles, que se desarrollará en euskera, comenzará a las 19.00 horas en el salón de actos del Convento de Santa Teresa de la Parte Vieja de San Sebastián, actual sede de Koldo Mitxelena Kulturunea, y Etxaniz estará acompañado por Beñat Eguiluz.