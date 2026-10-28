CIE Automotive gana 275 millones hasta septiembre, un 3,3% más, y logra una facturación récord de 3.141 millones

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

CIE Automotive ha cerrado los nueve primeros meses del año con un resultado neto de 275 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,3% respecto al mismo periodo del pasado año, y una facturación récord de 3.141 millones, según ha informado en un comunicado.

La compañía ha presentado este miércoles los resultados correspondientes a los nueve primeros meses del ejercicio 2026, en los que ha demostrado "su fortaleza operativa".

Según ha subrayado, ha consolidando los principales indicadores de rentabilidad y generación de valor de la compañía. En concreto, durante ese periodo, CIE Automotive ha alcanzado una facturación "récord" de 3.141 millones de euros, lo que supone crecer "ocho puntos por encima del mercado y seguir concentrando cuota de mercado".

El Ebitda (resultado bruto de explotación) se situó en 596 millones de euros, equivalente al 19% sobre ventas, mientras que el Ebit (resultado neto de explotación) alcanzó los 445 millones de euros, un margen del 14,3% sobre ventas.

La compañía ha indicado que son "sólidos" resultados operativos, acompañados por un beneficio neto que ascendió hasta los 275 millones de euros.

Según ha destacado el consejero delegado de CIE Automotive, Jesus María Herrera, esos resultados confirman la capacidad de CIE "para combinar crecimiento y rentabilidad, manteniendo márgenes en niveles excepcionales en un entorno de mercado exigente".

"En ese contexto, quiero destacar especialmente nuestra capacidad de generación de caja operativa, alta y recurrente, que nos permite mantener ambiciosos planes de inversión orgánicos, financiar crecimiento inorgánico, y continuar con una atractiva y creciente política de retribución al accionista. Todo ello, preservando un nivel de endeudamiento estable y controlado", ha añadido.

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