Cielo nublado, precipitaciones débiles y temperaturas otoñales, este sábado en Euskadi

Previsiones meteorológicas del País Vasco para mañana, día 7 - EUROPA PRESS

BILBAO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi temperaturas otoñales y cielo nublado en la mitad norte, con precipitaciones ocasionales y de carácter débil en general.

En la mitad sur también predominarán las nubes, pero se abrirán claros de vez en cuando y las precipitaciones serán dispersas. El viento soplará del noroeste, con algo menos de intensidad que en días anteriores.

Las temperaturas máximas mantendrán el aspecto otoñal y no superarán los 14-16 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 5 grados del interior y los 10 grados en la costa.