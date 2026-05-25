Cielos despejados y mucho calor, con máximas de 35 grados en la costa, este martes en Euskadi

Cielos despejados en la costa vasca. - EUROPA PRESS

BILBAO 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskad cielos despejados y mucho calor, con temperaturas máximas que volverán a rondar los 35 grados en la costa.

El viento seguirá soplando del sureste algo intenso. Durante la tarde podría entrar algo de brisa en puntos de costa, incluso por la tarde-noche fijarse el viento del oeste-noroeste en la costa y aliviar ligeramente el calor.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados en la costa y rondarán los 31 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 15 grados en el interior y los 20 grados en la costa.