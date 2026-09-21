Cielos despejados y temperaturas sin cambios este martes en Euskadi

Archivo - Costa de Elantxobe (Bizkaia)
Archivo - Costa de Elantxobe (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: lunes, 21 septiembre 2026 17:53
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BILBAO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi pocos cambios, bajo la influencia de las altas presiones, con tiempo muy estable. Habrá brumas o algunas nubes bajas cerca de la costa y ambiente fresco a primeras horas, con cielos prácticamente despejados durante el resto de la jornada.

El viento soplará flojo y durante la mañana se fijará de componente norte. Las temperaturas apenas variarán.

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