Cielos despejados y temperaturas sin cambios este martes en Euskadi

Archivo - Costa de Elantxobe (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi pocos cambios, bajo la influencia de las altas presiones, con tiempo muy estable. Habrá brumas o algunas nubes bajas cerca de la costa y ambiente fresco a primeras horas, con cielos prácticamente despejados durante el resto de la jornada.

El viento soplará flojo y durante la mañana se fijará de componente norte. Las temperaturas apenas variarán.