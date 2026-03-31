Cielos grises, lluvia y temperaturas bajas, este miércoles en Euskadi

Archivo - Previsiones meteorológicas del País Vasco para mañana, día 11 - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi cielos grises, lluvia y temperaturas máximas que no superarán los 10-14 grados.

Lloverá más que el martes y los máximos de precipitación se esperan en el interior de la vertiente cantábrica. Soplará el viento del norte/noroeste y se hará notar, con unas temperaturas sin muchos cambios, con valores bajos para la época. Las máximas rondarán los 10-14 grados y las mínimas los 6-10 grados.