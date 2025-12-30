Cielos nublados y máximas que no superarán los 9 grados en la costa, este miércoles en Euskadi

Cielos nublados en Euskadi. - EUROPA PRESS

BILBAO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi una mejoría del tiempo con el paso de las horas, aunque las temperaturas máximas no superarán los 9 grados.

Durante la primera mitad del día los cielos seguirán con mucha nubosidad y es probable que todavía en algunos puntos se registren lloviznas.

A medida que avance la tarde los cielos se irán abriendo y por la noche quedarán despejados, momentos en el que se esperan las temperaturas mínimas del día, sin descartar alguna helada en puntos del interior.

El viento soplará de componente del noroeste durante la mañana, por la tarde quedará flojo y variable y por la noche se fijará del sur. Las temperaturas máximas bajarán y oscilarán entre los 6 y los 9 grados, mientras que las mínimas serán de -1 grado en el interior y de 5 grados en la costa.