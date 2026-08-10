Cielos poco nubosos y subida de las temperaturas este martes en Euskadi, con cerca de 35 grados en el interior

Archivo - Las temperaturas suben este fin de semana, pero lloverá en el norte - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi subida de las temperaturas, con calor en el interior. El cielo estará poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos de nubes bajas en la mitad norte, sobre todo durante la mañana y por la noche.

El viento soplará flojo y variable por la mañana, y tenderá a componente norte durante la tarde. Las temperaturas máximas subirán de forma moderada a notable en el interior, y en el sur del territorio se rondarán los 35 ºC.