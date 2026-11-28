Manifestación en Bilbao contra el último asesinato machista en la Villa - EUROPA PRESS

BILBAO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han manifestado en Bilbao este sábado por la tarde, convocadas por Bilbo feminista saretzen, para denunciar el asesinato machista de una mujer de 34 años tras ser apuñalada por su expareja el pasado jueves en una vivienda de la capital vizcaína.

La marcha ha partido a las seis de la tarde desde la plaza Indautxu de la capital vizcaína, para recorrer las calles Bombero Etxaniz, Marcelino Oreja, Autonomía y vuelta a plaza Indautxu, tras una pancarta con el texto 'Erailketa matxista Indautxun (Asesinato machista en Indautxu). Ninguna agresión sin respuesta'.

Fernanda Callejas, portavoz de la Asamblea antirracista, ha declarado que van a seguir denunciando este tipo de violencia. "Cuando hablamos de violencia de género, siendo una mujer migrada es aún peor, porque no tenemos una alternativa para poder salir de ese estado de violencia o de esa persona que nos está violentando porque el salario mínimo no da", ha indicado.

Asimismo, ha advertido de que "las violencias también son racistas, no solo de género". "La situación administrativa irregular de muchas mujeres y sobre todo las trabajadoras internas cuando tienen hijos y tienen que depender de su pareja, están atadas aún más, sobre todo cuando las instituciones también están fallando", ha añadido.

También ha cuestionado, como sociedad, "qué sociedad estamos construyendo, en qué sociedad estamos viviendo". "Hablamos de que no estamos solas, pero realmente estamos solas. Muchas estamos solas y tenemos que pasar del grito a la acción. Ese es el reto que vamos a sacar de esta manifestación", ha señalado.