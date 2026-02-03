La cifra de parados aumenta en Euskadi en 706 personas en enero y se sitúa en 108.140 desempleados

Archivo - Oficina de Lanbide - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de enero 108.140 parados en las oficinas del servicio público de empleo, lo que supone 706 más que en diciembre del pasado año (+0,66%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno vasco.

En comparación con enero de 2025, la cifra de desempleados en la Comunidad Autónoma Vasca se ha reducido en 1.221 personas, un descenso del 1,12%.

En el conjunto del Estado, el paro ha subido en enero en 30.392 personas respecto al mes anterior (+1,26%) y ha descendido en 160.381 desempleados en la variación interanual (-6,17%), con lo que el número de parados se sitúa en 2.439.062.

(Habrá ampliación)